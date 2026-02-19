르브론·커리 경기 직관… 하나투어, 농구대학과 ‘NBA 여행 상품’ 4월 앵콜

(주)하나투어가 농구대학과 함께 NBA 슈퍼스타들의 경기를 직접 관람할 수 있는 미국프로농구(NBA) 직관 여행 상품을 선보인다.

NBA 직관 여행 상품은 올해 2월 출발해 골든스테이트와 멤피스, 샌안토니오 경기 직관과 미서부 주요 관광지를 연계한 일정으로 좋은 호응을 얻었다. 이를 바탕으로 하나투어는 4월 출발하는 2차 상품을 추가 운영한다.

4월 8일 출발하는 ‘미서부 NBA 직관 7일’은 구독자 12만 명을 보유한 농구 전문 미디어 ‘농구대학’과 함께 기획한 상품이다. 경기 일정은 ▲4월 10일 골든스테이트 vs LA레이커스(체이스 센터) ▲4월 11일 LA레이커스 vs 피닉스(크립토닷컴 아레나) ▲4월 13일 LA클리퍼스 vs 골든스테이트 경기(인튜잇 돔)까지 총 세 경기로 구성됐다.

르브론 제임스와 스테픈 커리를 비롯한 루카 돈치치, 카와이 레너드, 제임스 하든, 데빈 부커 등 NBA 스타 선수들의 플레이를 현장에서 볼 수 있다.

직관 일정 외에도 샌프란시스코의 트윈 픽스(Twin Peaks)와 금문교, 피어39 등 서부 대표 명소를 둘러보는 관광 일정이 포함돼 스포츠와 여행을 함께 즐길 수 있다.

NBA 경기 관람에 더해 샌프란시스코 자이언츠 홈구장인 오라클 파크 투어를 포함한 상품도 있다.

오는 4월 6일 출발하는 ‘미서부 NBA 직관 6일’은 LA 레이커스 vs 오클라호마시티 선더, 골든스테이트 vs LA레이커스의 경기를 직관하고, 오라클 파크에서 선수 전용 공간과 필드 전경 등을 둘러보며 미국 프로스포츠 문화 전반을 체험할 수 있다.

하나투어 관계자는 “1차 상품의 큰 호응으로 NBA 직관 여행에 대한 높은 수요를 확인해 2차 상품을 추가로 선보이게 됐다”며 “경기 관람은 물론 현지 관광과 스포츠 문화를 함께 경험할 수 있는 다양한 여행 상품으로 국내 스포츠 팬들에게 특별한 추억을 선사할 것”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]