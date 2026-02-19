세계비즈앤스포츠월드에서 하루의 주요 연예계 뉴스를 모아 제공합니다. 한눈에 보는 [오늘의 연예 Pick]

◆ 코르티스, 45일만에 또…스포트파이 1억 스트리밍 돌파

그룹 코르티스(CORTIS)의 음악이 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 올해에만 1억 회 이상 재생됐다고 19일 밝혔다.

빅히트 뮤직에 따르면 코르티스는 45일(1월 1일~2월 15일 자) 만에 기록을 세웠다. 데뷔 앨범 ‘COLOR OUTSIDE THE LINES’에 수록된 6곡과 최근 발표한 애니메이션 ‘GOAT’의 삽입곡 ‘Mention Me’까지 단 7개 트랙으로 이룬 성과다.

미국 빌보드 차트에서도 코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)의 놀라운 기세를 확인할 수 있다. 18일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 공개한 최신 차트(2월 21일 자)에 따르면 이들의 데뷔 음반이 ‘월드 앨범’ 12위에 안착하며 23주 연속 순위권에 들었다. 음반이 발매된 지 6개월 차에 접어들었음에도 꾸준한 인기가 돋보인다.

◆ ‘5월 결혼’ 최준희, 설 연휴 후 달라진 근황?…볼록 배 인증 “너무 잘 먹었나”

배우 고(故) 최진실의 딸이자 모델 겸 인플루언서로 활동 중인 최준희가 설 연휴 이후 근황을 전했다.

최준희는 19일 자신의 SNS에 “나 너무 잘 먹었나”, “배가 이렇게 나올 수 있는 거냐”라는 글과 함께 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 짧은 상의를 입은 채 다소 볼록 나온 배를 유쾌하게 드러내 눈길을 끌었다. 마른 체형과 대비되는 모습에 팬들의 관심이 이어졌다.

앞서 최준희는 지난 16일 직접 결혼 소식을 전해 화제를 모았다. 그는 “저에게 가족은 늘 쉽지 않은 단어였다. 우울하기만 했던 유년기를 지나면서 언젠가는 따뜻한 내 울타리를 만들고 싶다고 마음속으로 오래 다짐해왔다”며 “이제는 누군가의 딸로서가 아니라 한 사람의 아내로서 그리고 앞으로 만들어갈 저만의 새로운 가족으로서 더 단단하고 따뜻한 삶을 살아가 보려 한다”고 밝혔다.

또한“제 예랑(예비 신랑)이는 일반인이라 조심스럽다”며 “확인되지 않은 이야기나 억측은 자제해주시길 부탁드린다”고 당부했다.

한편 최준희는 오는 5월, 11세 연상의 비연예인과 결혼식을 올릴 예정이다. 그는 2024년 8월 패션 모델로 데뷔해 활동을 이어가고 있다.

◆ 클로즈 유어 아이즈 장여준, 건강 이상으로 잠정 활동 중단…횡문근융해증 진단받아

보이그룹 클로즈 유어 아이즈 멤버 장여준이 건강 문제로 병원 치료를 받으며 잠정 활동 중단에 들어간다.

19일 소속사 언코어(UNCORE)는 공식 입장을 통해 장여준의 잠정적 활동 중단 소식을 전했다.

소속사에 따르면 “장여준은 최근 컨디션 이상을 느껴 병원을 방문했고, 정밀 검사 결과 ‘횡문근 융해증’ 진단을 받았다. 의료진 소견에 따르면 입원 치료 및 경과 관찰이 필요한 상태로 판단되어, 약 일주일간 입원 치료를 진행할 예정”이라고 설명했다. 이에 따라 금주 예정된 모든 스케줄은 불참하게 된다.

횡문근융해증은 단기간 고강도 운동으로 근육 세포가 파괴되면서 독성 물질이 혈액으로 방출돼 신장 기능 장애를 일으킬 수 있는 질환이다.

소속사 측은 “아티스트가 충분한 휴식과 치료를 통해 빠르게 회복할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 장여준이 속한 클로즈 유어 아이즈는 지난해 4월 프로젝트 ‘프로젝트 7’을 통해 결성된 보이그룹이다.

◆ ‘우주를 줄게’ 배인혁, 노정의에 드디어 직진 고백…“좋아해”

‘우주를 줄게’ 배인혁이 노정의를 향한 마음을 각성했다.

지난 18일 방송된 tvN 수목드라마 ‘우주를 줄게’(연출 이현석·정여진, 극본 수진·신이현, 기획 스튜디오드래곤, 제작 씬앤스튜디오 주식회사) 5회에서는 우현진(노정의 분)을 향한 감정을 깨닫는 선태형(배인혁 분)의 모습이 그려졌다. 여기에 선태형의 과거 상처를 보듬는 우현진의 따뜻한 위로, 그리고 우현진을 향한 마음을 자각한 선태형의 고백 엔딩은 시청자들의 심박수를 높였다.

이날 우현진은 박윤성(박서함 분)에게 동거하게 된 선태형과의 관계를 털어놨다. 선태형 역시 박윤성이 과거 우현진의 첫사랑 선배라는 사실을 알았고, 그에게 자신과 우주(박유호 분)의 존재를 숨기려 한 우현진의 태도에 질투 섞인 서운함을 내비쳤다. 당황해서 그랬다는 우현진의 사과에도 우주가 다쳤을 때 연애하느라 연락도 못 받은 거냐며 뾰족한 말들을 쏟아낸 선태형. 우현진과 얽히면서 이상한 데서 발끈하고 긁히는 자신의 낯선 변화에 혼란스러운 감정을 감출 수 없었다.

선태형과 우현진의 티격태격은 계속됐다. 우주를 위해 봄여름네와 함께 캠핑을 떠나온 두 사람 사이에는 어색한 기류가 흘렀다. 분위기를 풀어보려다가도 사돈과 함께 사는 것이 불편하지 않냐고 묻는 김지현(한지효 분)에게 “불편하죠. 어차피 곧 나가요, 우주는 앞으로 저 혼자 볼 거고요”라는 우현진의 차가운 말을 엿들은 선태형은 또다시 우현진과 거리를 두기로 했다. 이후 선태형은 함께 밥을 먹자며 다가오는 우현진의 손길에도 괜히 날 선 마음이 앞섰고, 무심코 뻗은 손이 접시를 쳐 바닥에 엎지르고 말았다. 이에 우현진은 귀찮게 해서 미안하다는 말을 남긴 채 자리를 떠나며 두 사람의 갈등의 골은 한층 더 깊어졌다.

그러나 곧 선태형은 김지현으로부터 뜻밖의 이야기를 듣게 됐다. 우현진이 한 달 뒤 선태형이 집을 나가는 것에 대해 무척 아쉬워하고, 다시는 안 보고 살 것 같아 서운해하고 있다는 것. 자신이 오해했다는 것을 알게 된 선태형은 뒤늦게 우현진을 찾아 나섰다. 깊은 산속 절벽 아래에서 구조를 기다리고 있는 우현진을 발견한 선태형은 곧바로 손을 내밀었고, 그 순간 쏟아진 소나기가 이들을 멈춰 세웠다. 잠시 비를 피해 몸을 옮긴 뒤, 쏟아지는 비를 바라보던 두 사람은 묘한 분위기 속 속마음을 터놓기 시작했다. 우현진은 “내가 생각보다 사돈을 엄청 의지하나 봐요”라며 고마움을 전했다.

이어 비를 왜 그토록 싫어하느냐는 우현진의 물음에 “비 오는 날이면 누군가 엄청 기다렸던 기억은 있는데, 기대가 채워진 적이 한 번도 없어서”라며 어린 시절 가슴 깊숙이 자리하고 있는 선우진(하준 분)과의 사연을 털어놓은 선태형. 가만히 그의 이야기를 듣던 우현진은 “내가 데리러 갈게요. 언제든지 전화해요. 내가 선태형 씨 우산이 되어줄 테니까”라며 위로를 건넸다. 그렇게 두 사람은 마음의 거리를 좁혀갔다.

◆ "우린 더 크게 소리칠 거야" 아이브, '블랙홀' 기대감 더했다

'MZ 워너비 아이콘' 아이브(IVE: 안유진·가을·레이·장원영·리즈·이서)가 정규 2집 'REVIVE+(리바이브 플러스)'의 뱅어스 콘셉트 필름을 공개하며 더욱 강렬한 컴백을 예고했다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 17일 아이브 공식 SNS를 통해 '뱅어스 콘셉트 필름(BANGERS CONCEPT FILM)' 영상을 게재했다. 'Banger'는 춤추고 싶게 만드는, 에너지 넘치고 중독성 있는 노래를 뜻하는 단어로 아이브는 해당 영상을 통해 'Banger'를 감각적으로 표현하며 눈길을 끌었다.

공개된 영상은 "Isn't it boring?"이라는 문장과 함께 멤버들이 다양한 사람들과 모여 리듬을 타는 장면으로 시작된다. 이어 하품을 하거나 듣고 있던 헤드셋을 벗어버리는 등 지루한 분위기 속에 "Don't you want to go crazy for once?", "Tell Me What you really want"라는 물음이 이어지고, "Say it out loud!"라는 외침을 시작으로, 다양한 자연물과 사물이 터지며 에너지의 폭발을 나타낸다.

빠른 비트로 분위기가 전환되고 멤버들은 마침내 자유를 만끽한 채 춤을 추며 아이브만의 당당한 에너지를 발산시킨다. 그때 "Hey! Keep it down, please!"라는 제지하는 말과 함께 사이렌 소리가 울리자 멤버들은 자신들이 노래를 튼 게 아니라고 손사래 치거나 그냥 지나가는 길이었다며 능청스러운 연기를 펼친다. 이내 감시자가 사라진 듯 다시 노래를 크게 틀어 춤을 추는 도심 속 무법자의 모습을 그려내며 마치 영화의 한 장면을 보는 듯한 몰입감을 선사한다.

지난 9일 선공개된 'BANG BANG(뱅뱅)' 뮤직비디오에서 서부 시대의 무법자로 등장했던 아이브는 이번 영상에서 현대의 도심 속 무법자로 나서 세계관을 확장, '정해진 틀에 얽매이지 않고, 다 함께 더 큰 소리를 내겠다'는 메시지를 전했다. 완전히 다른 느낌의 두 콘셉트를 유기적으로 연결하며 오는 23일 발매되는 또 다른 타이틀곡 'BLACKHOLE(블랙홀)'에 대한 기대감을 최고조로 끌어올린 가운데, 이들이 '블랙홀'을 통해서는 어떤 비주얼과 메시지를 선보일지 귀추가 주목된다.

아이브의 정규 2집 '리바이브 플러스'는 그동안 '나'를 중심으로 전개해 온 아이브의 이야기를 '우리'라는 시선으로 더욱 확장하는 앨범이다. 개인의 자신감과 주체성을 넘어 함께 외치고 나아가는 연대의 범위를 넓힌다는 점에서 그 의미를 더한다.

앞서 지난 16일 공개된 하이라이트 메들리를 통해 총 12개 트랙의 일부가 베일을 벗으며 다채로운 사운드를 예고했다. 특히, '블랙홀'은 귀를 사로잡는 웅장한 비트는 물론, 몽환적인 가성과 탄탄한 고음이 어우러져 섬세함과 강렬함을 동시에 지니는 풍부한 트랙을 짐작게 해 더욱 기대감을 끌어올렸다.

한편, 아이브는 오는 23일 오후 6시(KST) 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정규 2집 'REVIVE+(리바이브 플러스)'를 발매하고 타이틀곡 'BLACKHOLE(블랙홀)'로 본격적인 활동에 나설 예정이다.

