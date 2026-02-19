이서준, 7년 연인과 22일 결혼…이상이 “남창희와 같은 날” 언급 화제

사진 = 이서준 SNS 계정

배우 이서준이 7년간의 연애 끝에 결혼 소식을 전했다.

이서준은 최근 자신의 SNS에 웨딩 화보와 자필 편지를 공개하며 직접 결혼 사실을 알렸다. 그는 “무대 위와 카메라 앞, 그리고 그 너머의 보이지 않는 시간까지 늘 곁을 지켜주신 여러분께 기쁜 소식을 전하고자 한다”며 “7년이라는 시간 동안 함께해 온 저의 단짝과 이제는 부부로서 앞으로의 삶을 함께 걸어가려 한다. 다가오는 봄, 결혼한다”고 밝혔다. 이어 “한 가정의 일원으로, 한층 더 성숙하고 깊이 있는 배우로 성장해 보내주신 사랑에 보답하겠다”고 덧붙였다.

앞서 이서준의 결혼 소식은 지난 17일 유튜브 채널 ‘핑계고’에서도 언급되며 관심을 모았다. 한국예술종합학교 동기 배우 이상이가 남창희의 결혼 소식을 듣던 중 “제 친구 이서준도 22일에 결혼한다”고 밝혀 자연스럽게 소식이 전해졌다.

한편, 이서준은 2016년 독립영화 ‘울보’로 데뷔했으며, 영화 ‘미옥’, ‘브이아이피’, ‘물괴’, ‘사냥의 시간’ 등에 출연했다. 특히 ‘한산:용의 출현’에서 왜군 수군 사령관의 조카 사헤 역을 맡아 강렬한 인상을 남겼다. 드라마 ‘두 번은 없다', ‘슬기로운 의사생활’, ‘마우스’ 등에서도 활약하며 다양한 장르를 소화했다.

