‘대체발탁’ 김택연이 바라보는 태극마크 무게… “어떤 상황이든 최선 다할 것”

사진=뉴시스

“두산과 대한민국을 대표하는 자리, 잘해야 합니다.”

속출하는 부상 변수 속 다시 울린 대표팀의 부름, 남다른 각오를 되새긴다. 프로야구 두산 마무리 김택연이 2026 월드베이스볼클래식(WBC)으로 향한다.

대체선수 발탁이다. 한국야구위원회(KBO)는 19일 “부상으로 WBC 참가가 어려워진 대표팀의 우완 라일리 오브라이언(세인트루이스 카디널스)의 대체 선수로 김택연을 확정하고 대회 조직위원회에 선수 교체 승인을 요청했다”고 밝혔다.

‘한국계’ 투수인 오브라이언은 지난 15일 미국 플로리다주 스프링캠프 불펜 투구 도중 오른쪽 종아리 통증을 느껴 투구를 중단했다. 당초 류지현 감독이 이끄는 WBC 대표팀의 마무리 투수로 기대를 모았지만, 결국 대회 출전이 무산됐다.

사진=뉴시스

자연스레 뒷문으로 시선이 쏠린다. 헐거워진 불펜을 두텁게 만들 필요가 있었다. 김택연이 선택받았다. 올해로 KBO리그 3년 차다. 2024년 신인왕을 수상하며 강렬한 데뷔를 장식했고, 곰 군단의 마무리로 활약 중이다. 직전 2025시즌엔 64경기 4승5패 24세이브 평균자책점 3.53(66⅓이닝 26자책점)을 기록했다.

어린 나이에도 국제 경험은 적지 않다. 김택연은 이미 여러 차례 대표팀에 소집돼 국제무대 감각을 쌓았고, 이번에도 다시 부름을 받았다. 지난달 WBC 대표팀 사이판 캠프에도 참가해 일찌감치 몸 상태를 끌어올렸다.

이어진 소속팀 두산의 호주 시드니 스프링캠프에선 실전 감각을 점검하는 단계까지 도달했다. 이번 캠프 중 불펜피칭 5차례, 라이브피칭 1차례를 소화했다. 18일 팀 자체 청백전에 등판해 1이닝을 던져최고 시속 152㎞를 마크한 바 있다.

태극마크의 무게를 잘 알고 있다. 팀 동료이자 두산의 에이스인 곽빈도 대표팀에서 함께한다. 두산 마운드의 앞뒤를 책임지고 있는 기둥들이기에 의미가 깊다. 김택연 역시 “(곽)빈이형과 함께 두산과 대한민국을 대표해서 나가는 것이기 때문에 잘해야 한다”며 “(대표팀에서) 어떤 상황에 올라가든 주어진 역할에 최선을 다하겠다”고 힘줘 말했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

