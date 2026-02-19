스포츠월드

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽
李 “집은 투자보다 주거 수단”

입력 : 2026-02-19 18:20:38 수정 : 2026-02-19 18:21:02

산업
세제·금융 규제 강화 재확인
“다주택 부당 특혜 회수해야
투자·투기 목적 옳지 않아
임대는 공공 담당이 바람직”

이재명 대통령이 다주택 보유에 대한 세제·금융 특혜를 회수해야 한다는 입장을 재차 밝혔다.

이 대통령은 지난 18일 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글을 통해 “바람직하지 않은 다주택보유가 이익 아닌 부담이 되게 해야 할 정치인들이 특혜를 방치할 뿐 아니라 다주택투기를 부추기거나 심지어 자신들이 다주택에 따른 초과 이익을 노리는 이해충돌까지 감행한다”고 비판했다.

이재명 대통령이 지난 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에 입장하고 있다. 뉴시스
이 대통령은 이날 올린 글에서 이같이 지적하며 “이 경우 굳이 사회악을 지목해 비난해야 한다면, 그 비난은 나쁜 제도를 활용한 다주택자들이 아니라 나쁜 제도를 만들어 시행한 정치인들이 받아야 한다”고 밝혔다.

앞서 이 대통령은 지난 16일에도 엑스에 올린 글에서 “집은 투자 수단일 수도 있지만 기본적으로는 주거 수단”이라며 “다주택 보유의 부정적 효과가 긍정적 효과보다 큰 것은 분명한 만큼, 국가적으로 세제·금융·규제 등 부당한 특혜는 회수해야 할 뿐 아니라 사회적 문제에 대해 일정 정도 책임과 부담을 지우는 것이 공정과 상식에 부합한다”고 말했다.

이어 “누군가 돈을 벌기 위해 살지도 않을 집을 사 모으는 과정에서 주거용 주택이 부족해지고, 집값과 전월세 가격이 비정상적으로 오르면서 혼인·출생 기피, 산업 경쟁력 저하, 장기 침체 위험 등 다양한 사회 문제가 발생한다면, 이를 찬양하거나 권장할 일은 아니다”라고 지적했다.

다주택자가 주택을 매도할 경우 임대 물량이 줄어들 수 있다는 일각의 주장에 대해서도 반박했다.

이 대통령은 “다주택이 줄어들면 그만큼 무주택자, 즉 임대 수요도 감소하는 만큼 해당 주장은 무리”라고 밝혔다. 아울러 “주택 임대는 주거 문제의 국가적 중대성과 공공성을 고려해 가급적 공공이 담당하는 것이 바람직하다”고 덧붙였다.

국민의힘이 최근 대통령의 ‘부동산 메시지’를 비판한 데 대해서는 “수도권 집중과 좁은 국토 여건 속에서 투기 요인이 많은 상황에서 투자·투기 목적의 다주택 보유를 바람직하다고 보는 것이냐”며 “그 정도로 상식이 없지는 않을 것”이라고 언급했다.

또 “다주택 특혜의 부당성과 규제 강화 필요성을 모를 리 없는 국민의힘이 무주택 서민과 청년의 주거 안정을 위한 정책을 두고 납득하기 어려운 이유를 들어 비난하는 것은 안타깝다”고 밝혔다.

이 대통령은 국민의힘 장동혁 대표를 향해 “국민의힘은 다주택자를 규제하면 안 되고, 기존의 금융·세제 특혜를 유지해야 한다고 보느냐”고 공개 질의하기도 했다.



정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

