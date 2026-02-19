앰퍼샌드원·안혜경·레이디제인·임현태·달샤벳 세리·김상혁 총출동…‘그리디어스’ 박윤희 디자이너 응원

방송인 김상혁, 달샤벳 세리, 스타일디렉터 로시, MC 안혜경, 인플루언서 김화정, 세계비즈앤스포츠월드 최정아 기자, 방송인 레이디제인, 배우 임현태(사진 왼쪽부터)

연예계 패셔니스타들이 ‘그리디어스(GREEDILOUS)’를 위해 뭉쳤다.

7일 동대문디자인플라자 아트홀 1관에서 진행된 2026 F/W 서울패션위크 브랜드 ‘그리디어스(GREEDILOUS)’ 포토월 및 쇼에는 국내 유명 스타들이 모여 박윤희 디자이너를 응원했다.

특히 K-팝 그룹 앰퍼샌드원을 필두로 안혜경·레이디제인·임현태·달샤벳 세리·김상혁 등 유명 스타들이 이번 시즌에도 패션위크 현장에 참여, 남다른 의리를 보였다.

그룹 앰퍼샌드원 멤버 최지호, 취재 기자, 김승모, 마카야(사진 왼쪽부터) 사진 제공=세계비즈앤스포츠월드

기자와 만난 스타들은 입을 모아 “박윤희 디자이너의 상상력에 놀랐다. 이번 쇼도 그녀의 드라마틱한 에너지를 느낄 수 있었던 자리”라며 박수를 보냈다.

2026FW 시즌 콘셉트는 ‘본 프롬 카오스(혼돈에서 태어나, 의지로 전진하다)’이다. 2026년을 상징하는 붉은 말은 통제된 힘과 의식 있는 전진을 의미하고 불확실한 시대를 배경으로 혼돈을 창조의 기점으로 제시한다.

혼돈은 무질서가 아닌 새로운 구조와 정체성을 형성하는 동력이다. 과잉을 줄인 설계와 책임 있는 소재 선택은 웰니스와 ESG(환경·사회·지배구조)를 바탕으로 한 브랜드 디자인 태도를 드러내고자 한다.

한편 박윤희 디자이너는 패션이라는 언어로 삶의 스토리를 만들어 가는 인물. 지난해에는 EBS와 한국문화예술교육진흥원이 공동 기획한 ‘예술가의 VOICE’에 출연하는 등 국내외 패션 트렌드를 주도하고 있다.

