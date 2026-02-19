스마일라식 이럴 때 고려… “시력교정술 핵심은 각막 보존과 정교한 설계”

현대 의학은 환자의 편의성과 안전성을 함께 고려하며 꾸준히 발전해 왔다. 안과 시력교정술도 이러한 발전의 중심에 있는데, 대표적인 수술법으로는 라섹(PRK)과 라식(LASIK)이 있다.

라섹은 각막 표면의 상피층을 제거한 뒤 레이저로 각막을 직접 깎아 시력을 교정하는 방법으로, 각막 두께가 얇거나 라식이 어려운 환자에게 적합하다. 수술 후 회복 기간이 다소 길고, 통증과 불편감이 있을 수 있다.

반면 라식은 각막에 얇은 절편(플랩)을 만든 후 이 부분을 젖혀 레이저를 조사하는 방식으로, 회복이 빠르고 통증이 적다는 장점이 있다. 하지만 각막 절편을 만드는 과정에서 신경 손상과 절편 이탈 위험이 존재한다.

최근에는 이러한 기존 수술법의 한계를 보완하고자 각막 손상을 최소화하는 3세대 시력교정술 ‘스마일라식(SMILE)’이 새롭게 주목받고 있다.

스마일라식은 각막 절개 면적을 약 2mm 내외로 최소화하면서도 각막 원래의 견고한 구조를 최대한 보존하는 점에서 차별성을 지닌다. 기존 라식 수술은 20mm 이상의 각막 절편을 만든 뒤 레이저를 조사하는 방식으로 진행된다.

이 과정에서 각막 신경 손상과 함께 수술 후 안구건조증, 외부 충격으로 절편이 밀릴 위험이 있었다. 반대로 스마일라식은 펨토초 레이저가 각막 표면을 통과해 내부 실질만 정밀하게 교정하는 방식으로, 절개창 크기를 최소화해 각막의 생체역학적 강도를 안정적으로 유지한다.

미세 절개를 통해 각막 상부의 단단한 조직을 대부분 보존함으로써, 수술 후 각막의 견고함이 유지된다. 이 때문에 스마일라식은 활동량이 많거나 안구건조증에 민감한 환자들에게 선호된다.

그러나 첨단 수술 장비와 기술만으로는 만족스러운 결과를 보장할 수 없다. 스마일라식 수술은 레이저 교정 과정이 자동화되어 있지만, 아주 좁은 절개창을 통해 내부의 실질 조각(렌티큘)을 매끄럽게 분리하는 과정은 수술자의 숙련도에 크게 의존한다. 따라서 환자 눈의 중심축을 정밀하게 맞추고, 세심한 분리 기술을 구사하는 의료진의 경험과 판단력이 성공의 핵심이다.

더 나아가 시력교정술은 단순히 ‘잘 보이는 것’에 머무르지 않고, 시야의 선명성과 안정성을 확보하는 데 집중한다. 이에 수술 전 검사에서는 각막 두께, 모양뿐 아니라 각막 강성, 동공 크기, 잠재적 안질환 여부 등 입체적인 눈 상태를 꼼꼼히 확인한다. 이런 정밀 검사 데이터는 수술 적합성 판단뿐 아니라, 수술 후 각막의 안정성 예측에도 중요한 기준이 된다.

이응석 인천 아임아인안과 대표원장은 “모든 시력교정술은 환자 눈 상태를 정확한 데이터로 파악하고, 의료진과 충분한 상담을 바탕으로 맞춤 수술법을 선택하는 것이 최상의 결과를 얻는 가장 확실한 방법"이라며, “스마일라식 역시 만능 수술법은 아니며, 고도난시나 비대칭 각막 같은 환자 개별 특성을 고려한 분석이 필수”라고 강조했다. 이어 “최신 장비와 숙련된 의료진의 정밀 분석이 결합될 때 안정성과 만족도가 극대화된다”고 설명했다.

