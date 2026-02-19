세브란스병원, DIEP 유방재건술 1000례

세브란스병원이 최근 복부 자가조직을 이용한 DIEP 유방재건술 1000례를 달성했다고 19일 밝혔다.

보건복지부와 중앙암등록본부가 최근 발표한 2023년 국가암등록통계에 따르면 여성에게 가장 많이 발병한 암은 유방암(21.6%)이다. 유방암 5년 생존율도 93%를 넘어 치료뿐만 아니라 유방 재건을 통한 완치 이후 삶의 질에도 관심이 커지고 있다.

이런 상황에서 DIEP(Deep Inferior Epigastric Perforator flap, 심하복벽 천공지 피판술) 유방재건술이 관심을 모으고 있다. 이는 환자의 복부 근육을 보존하면서 복부 조직을 유방에 이식하는 재건술이다. 복부 근육을 절제하는 기존 수술과 달리 미세한 혈관만을 분리, 조직의 혈류 안전성은 높이고 부작용은 낮출 수 있다. 뱃살로 유방을 재건하는 최신 수술법이다.

세브란스병원은 2005년 성형외과 유대현 교수가 DIEP 유방재건술을 시행한 이후로, 지속적인 임상을 통해 수술의 안전성과 완성도를 높였다. 2019년에는 세계 최초로 로봇을 활용해 조직 손상을 최소화하며 부작용을 줄인 복막외 접근법을 이용한 DIEP 유방재건술을 개발했다.

또한 로봇을 이용한 유방 절제술과 DIEP 유방재건술을 동시에 시행하는 방법을 활용해 옆구리에 몇 센티미터의 작은 절개 자국만 남기고 환자의 미용 향상과 빠른 회복도 유도했다. DIEP 유방재건술 1000례 중 10% 이상이 로봇 유방 절제술 후 시행됐다.

세브란스병원은 현재 환자의 건강 상태와 암 치료 과정을 종합적으로 고려해 성형외과와 유방외과, 종양내과, 방사선종양학과, 재활의학과 등이 협력하는 다학제 진료를 통한 맞춤형 유방재건 치료 서비스를 제공하고 있다. 그 결과 98.5%의 높은 수술 성공률을 기록하고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]