尹 ‘내란 우두머리 혐의’, 의미는?…‘100분 토론’ 특집 편성

윤석열 전 대통령이 26일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 윤석열 전 대통령에 대한 '특수공무 집행 방해, 직권남용 권리행사 방해 혐의' 재판에서 발언하고 있다. 서울중앙지방법원 제공 영상 캡처/뉴시스

윤석열 전 대통령의 1심 선고가 진행 중인 가운데, ‘100분 토론’이 특별 편성을 예고했다.

12·3 비상계엄과 관련해 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤 전 대통령의 1심 선고가 오늘(19일) 내려진다. 비상계엄 선포 444일째에 내려지는 첫 법적 판단이다. 윤 전 대통령의 내란 혐의 1심 사건이 항소심에 오르면 2심은 서울고법 전담재판부가 맡게 될 가능성이 크다. 특례법에 따라 설치된 전담재판부는 내란 사건에만 집중할 수 있어 재판들은 속도를 높일 것으로 보인다.

MBC는 오늘 밤 9시 ‘특집 100분 토론’을 편성해 사형이 구형된 윤 전 대통령의 '내란 우두머리' 사건 1심 선고의 의미를 짚어본다. 더불어민주당 김기표 의원과 조국혁신당 박은정 의원, 금태섭 변호사, 박상수 전 국민의힘 대변인이 패널로 출연한다.

한편, 19일 오후 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 사건 선고 공판이 진행 중이다. 2024년 12월 3일 비상계엄을 선포한 지 443일 만에 1심 결론이 내려지게 됐다. 서울중앙지법 형사합의25부(부장판사 지귀연)는 이날 오후 3시 형사대법정 417호에서 윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 사건 1심 선고기일 진행을 시작했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

