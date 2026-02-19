NCT JNJM, 타이틀곡 ‘BOTH SIDES’ 퍼포먼스로 증명할 ‘양면의 매력’

NCT JNJM(엔시티 제노재민, 에스엠엔터테인먼트 소속)이 신곡 ‘BOTH SIDES’(보스 사이즈) 퍼포먼스로 어느 쪽도 고를 수 없는 ‘양면의 매력’을 펼친다.

NCT JNJM 첫 미니앨범의 타이틀곡 ‘BOTH SIDES’는 감각적인 사운드 디자인과 유려한 드럼 비트, 재치 있는 보컬과 랩이 경쾌하게 어우러진 힙합 댄스 곡으로, 가사에는 서로 다른 두 가지 매력으로 상대를 사로잡겠다는 메시지를 유쾌하게 표현했다.

신곡 ‘BOTH SIDES’ 퍼포먼스는 힙합 특유의 그루브에 위트 있는 제스처를 더해 제노와 재민의 서로 다른 매력과 두 멤버만의 케미스트리를 입체적으로 담아냈으며, 세계적인 안무가 리에 하타(Rie Hata)가 참여해 절제된 동작 속에서도 강한 임팩트를 남기는 안무로 완성됐다.

특히 좌우와 앞뒤로 대비되는 움직임을 통해 곡 제목 ‘BOTH SIDES’를 시각화한 안무가 보는 재미를 더하며, 재치 있는 가사에 맞춘 키치한 손동작이 포인트 안무로 무대 위 제노와 재민의 에너지를 한층 생동감 있게 만든다.

한편, NCT JNJM의 첫 미니앨범 ‘BOTH SIDES’는 2월 23일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 공개되며, 동명의 타이틀곡 ‘BOTH SIDES’를 포함한 총 6곡으로 구성되어 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

