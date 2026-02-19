‘컴백 D-1’ 하츠투하츠, 신곡 ‘RUDE!’ MV 티저 오늘 오후 6시 공개

하츠투하츠(Hearts2Hearts, 에스엠엔터테인먼트 소속)의 신곡 ‘RUDE!’(루드!) 뮤직비디오 티저가 오늘(19일) 베일을 벗는다.

하츠투하츠 새 싱글 ‘RUDE!’ 뮤직비디오 티저는 오늘 오후 6시 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 오픈되며, 신곡 분위기에 맞춰 발랄하면서도 당돌한 매력을 예고하는 멤버들의 모습으로 컴백 기대감을 더욱 끌어올릴 전망이다.

‘RUDE!’는 리드미컬한 그루브와 통통 튀는 신스 사운드가 특징인 하우스 기반의 댄스 곡으로, 가사에는 정해진 규칙에 얽매이지 않는 말괄량이들의 귀여운 반항이 담겨 있다.

또한 ‘RUDE!’ 뮤직비디오는 사람들이 SNS에서 ‘좋아요’ 표시로 누른 하트가 모이는 공장을 배경으로, 멤버들이 공들여 관리하던 ‘슈퍼 하트’가 갑자기 나타난 ‘가짜 하트’ 때문에 빛을 잃고 희미해져가는 것을 막기 위해 고군분투하는 스토리를 펼쳐 좋은 반응이 기대된다.

한편, 하츠투하츠 싱글 ‘RUDE!’는 2월 20일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 릴리즈되며, 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 뮤직비디오도 동시에 만날 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]