[밀라노 스텔라] 3번의 올림픽, 6개의 메달… 최민정이 보여준 여제의 품격

사진=뉴시스

“최다 메달 타이 기록을 세웠다는 것이 너무 꿈만 같다.”

10년이 넘는 세월 동안 정상의 자리를 놓치지 않았다. 여자 쇼트트랙을 떠올리면 가장 생각나는 이름. 국제 대회마다 메달 압박이 그를 짓누르려고 했지만 어떤 것도 그의 독기를 꺾을 수 없었다. 3번의 올림픽 출전과 6개의 메달, 쇼트트랙 여제 최민정(성남시청)의 빛나는 성과다.

마침내 전설 반열에 올라섰다. 19일 탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 여자 계주 3000m에서 김길리(성남시청), 노도희(화성시청), 심석희(서울시청)와 호흡을 맞춰 금빛 질주를 완성했다.

한국 올림픽 역사에 한 획을 그었다. 2018 평창 대회(금 2), 2022 베이징 대회(금 1, 은 2)에 이어 이번 대회에서도 금메달 1개를 추가하면서 개인 통산 4번째 금빛 목걸이를 챙겼다. 전이경과 함께 동계 올림픽 개인 최다 금메달 타이 기록이다.

여기에 개인 통산 총 메달 수를 6개(금 4, 은 2)로 늘리며 진종오(사격), 김수녕(양궁), 이승훈(스피드스케이팅)과 동·하계 한국 선수 올림픽 최다 메달 타이 기록을 세웠다. 여기에 이번 대회 여자 쇼트트랙 마지막 종목이자 오는 21일 열리는 여자 1500m에서도 메달을 획득하며 최초이자 최다 기록을 쓰게된다. 최민정은 이 종목 올림픽 3연패에 도전한다.

사진=뉴시스

최민정은 “이번 올림픽을 앞두고 최다 메달 기록에 도전한다는 기회가 생겼다는 것 자체로 감사하고 생각했다”며 “계주 금메달로 최다 메달 타이 기록을 세웠다는 것이 너무 꿈만 같다. 기쁘다”고 미소 지었다.

최민정에게 쇼트트랙을 떼놓을 수 없는 인생 그 자체다. 6살 때 취미로 시작했지만 이내 두각을 드러냈다. 서현고 시절이던 2014년 처음 성인 태극마크를 달았다. 2015년과 2016년 2년 연속 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 세계선수권대회 2연패를 달성하며 세계를 호령했다.

안주하지 않았다. 늘 부족하다고 생각했다. 철저한 자기 관리와 엄청난 훈련량이 대명사였다. 끝없이 갈고 닦은 덕분에 그의 이름 앞에는 늘 에이스라는 수식어가 붙었다.

사진=뉴시스

당연히 힘든 고비가 없지 않았다. 2023년 3월 세계선수권을 끝으로 태극마크를 반납했다. 성인 대표팀 데뷔 9년 만에 처음 있는 일이었다. 스케이트화 끈을 묶는데 숨이 막혔다. 긴 휴식이 필요한 시점이었다. 작은 일탈을 누렸다. 남들처럼 공휴일에 쉬었고 주말에는 가족과 근교로 여행도 갔다.

1년 간의 충전 후 돌아왔다. 다시 태극마크를 달고 빙판에 올라섰다. 기량은 더욱 날카로워졌다. 2025 하얼빈 동계 아시안게임에서 500ｍ와 1000ｍ, 혼성 2000ｍ 계주에서 쇼트트랙 한국 여자 선수 최초 3관왕에 올랐다.

그렇게 맞이한 3번째 올림픽. 500m와 혼성 2000m 계주, 1000m에서 모두 결승에 오르지 못했다. ‘노골드’의 압박 속에서도 그는 조용히 다음 종목을 준비했다. 마침내 가장 절실하던 순간 빙판을 금빛으로 물들였다. 레이스 도중 앞에 달리던 네덜란드 선수와 엉켜 넘어질 뻔한 위기도 있었지만 노련하게 넘기며 역전극의 발판을 마련했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]