“다시 대표팀 기회 있기를” ‘한국계’ 오브라이언, 종아리 부상에 WBC 출전 불발

류지현호가 계속되는 부상 불운에 눈물을 삼킨다. 이번엔 마무리 투수로 낙점했던 ‘한국계’ 라일리 준영 오브라이언(세인트루이스 카디널스)의 낙마 소식이다.

소속팀 스프링캠프 도중 찾아온 종아리 통증이 끝내 이탈로 이어졌다. 한국야구위원회(KBO)는 19일 “오브라이언이 부상으로 월드베이스볼클래식(WBC) 출전이 어려워졌다. 대체 선수로 투수 김택연(두산)을 확정하고 WBC 조직위원회에 선수 교체 승인을 요청했다”고 밝혔다.

한국인 어머니와 미국인 아버지 사이에서 태어난 1995년생 우완 오브라이언은 미국 메이저리그(MLB)에서 최근 떠오른 늦깎이 스타다. 2025시즌 필승조 한 축을 맡으며 42경기 3승1패 6세이브 평균자책점 2.06(48이닝 11자책점)을 작성한 바 있다.

193㎝의 장신에서 뿜어져 나오는 최고 시속 100.5마일(약 161.7㎞)의 싱커가 강점이다. 일찌감치 한국 대표팀 합류에 관심을 보였고, 실제로 성사됐다. 수장의 신뢰도 굳건했다. 류지현 대표팀 감독은 오는 3월 개막하는 2026 WBC를 앞두고 그의 이름을 마무리로 올려놨을 정도다.

예기치 못한 부상 악령이 대표팀을 맴돌고 있다. 앞서 해외파 김하성(애틀랜타 브레이브스), 송성문(샌디에이고 파드리스)이 각각 오른손 중지와 내복사근 부상으로 이탈했다. 이뿐만이 아니다. 포수 최재훈, 투수 문동주(이상 한화), 원태인(삼성)의 이탈도 잇따랐다. 여기에 불펜 핵심으로 꼽혔던 오브라이언마저 빠지게 됐다.

오브라이언은 지난 15일 미국 플로리다주에서 진행 중인 세인트루이스 스프링캠프에서 불펜 투구 도중 오른쪽 종아리에 통증을 느꼈다. 이후 투구를 중단했지만, 끝내 WBC 출전이 불발된 것. 아쉬움이 진한 건 오브라이언도 마찬가지다. 그는 KBO를 통해 “부상 회복이 예상보다 시간이 더 걸려서 한국 대표팀으로 WBC에 참가할 수 없게 됐다”고 전했다.

이어 “대표팀 발탁은 나와 내 가족에게 매우 뜻깊은 일이었다. 가족들은 이미 경기를 보기 위해 여행 준비를 마쳤다. (대표팀과) 함께하고 싶지만, 다가오는 새 시즌을 위해 건강 회복을 최우선으로 생각해야 한다”고 덧붙였다.

‘다음’을 기약한다. 오브라이언은 “한국 대표팀의 이번 대회 선전을 기원하며, 훗날 다시 한번 나라를 대표할 기회가 있기를 바란다”고 목소리를 높였다.

