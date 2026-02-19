“매 경기 출전 목표” 빅리그 2년 차 김혜성, 개막전 2루수 꿰찰까

LA 다저스 내야수 김혜성이 14일 미국 애리조나주 피닉스서 열린 스프링캠프 훈련 도중 타격 훈련에 임하고 있다. 사진=AP/뉴시스

‘적응기’ 꼬리표를 떼고 비로소 주전으로 도약할 수 있을까. 미국 메이저리그(MLB) 입성 2년 차를 맞은 김혜성(LA 다저스)이 개막전 선발 경쟁의 한복판에 선다.

월드시리즈(WS) 챔피언 다저스는 2026시즌 준비에 한창이다. 미국 애리조나주 글렌데일 캐멀백랜치에 스프링캠프를 차린 가운데 시선은 자연스럽게 ‘무주공산’이 된 2루로 향한다.

기존 주전 토미 에드먼이 오른쪽 발목 수술 여파로 시즌을 부상자 명단에서 시작할 가능성이 커졌기 때문이다. 대안이 필요해졌다. 이 빈자리를 메울 카드로 김혜성이 급부상하고 있다.

야구 통계 사이트 팬그래프닷컴은 다저스의 예상 라인업 주전 2루수로 김혜성의 이름을 올려놨을 정도다. 구단도 가능성을 열어뒀다. 직전 시즌처럼 2루수와 중견수를 오가는 역할을 일단 준비할 것으로 보인다. 데이브 로버츠 다저스 감독은 “지난해 주어진 기회 속에서 훌륭한 시즌을 보냈다. 올해는 더 많은 기회를 줄 것”이라고 밝혔다.

기회를 결과로 만들 시간이다. 김혜성도 방망이를 불끈 쥔다. 지난 18일 열린 팀 스프링캠프 라이브 피칭 도중 지난해 월드시리즈 최우수선수(MVP)로 선정된 팀 동료 투수 야마모토 요시노부(일본)를 상대로 좌측 담장을 넘기는 등 남다른 존재감을 표출했다.

올 시즌 김혜성을 둘러싼 최대 변수는 결국 타격이다. 지난해 그는 71경기 타율 0.280(161타수 45안타) 3홈런 17타점 OPS(출루율+장타율) 0.699를 기록하며 가능성을 확인했다. 포스트시즌 엔트리에도 포함돼 WS 우승 순간을 함께했다. 결과만 놓고 보면 나쁘지 않은 출발이었다.

과제 역시 분명했다. 초반 상승세 이후 타격감이 급격히 식었고, 설상가상 부상까지 겹쳤다. 전반기 타율(0.339)과 후반기(0.143) 차이만 봐도 두드러진다. 높은 삼진율(30.6%)도 꾸준한 출전 시간에 있어 걸림돌이라는 평가다. 빅리그 투수로도 경쟁력 있는 타자라는 걸 증명해야 할 시기다.

미국 매체 디애슬레틱은 “수비와 주루는 이미 메이저리그 수준이지만 타격은 계속 다듬어야 한다”며 “이번 스프링캠프가 그에게 매우 중요한 시간이 될 것”이라고 짚었다.

선수 본인도 각오를 다진다. 오렌지 카운티 레지스터 등 현지 매체들을 만나 “지난해는 만족스럽지 못했다”고 운을 뗀 뒤 “개선해야 할 점들을 알게 됐고, 열심히 노력해서 개막 로스터에 들 수 있도록 하겠다”고 목소리를 높였다.

그러면서 “타격과 내·외야 수비 등 모든 면에서 발전해야 한다. 로스터에 이름을 올리고 매 경기에 출전하는 것이 목표”라고 전했다.

