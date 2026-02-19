‘5월 결혼’ 최준희, 설 연휴 후 달라진 근황?…볼록 배 인증 “너무 잘 먹었나”

사진 = 최준희 SNS 계정

배우 고(故) 최진실의 딸이자 모델 겸 인플루언서로 활동 중인 최준희가 설 연휴 이후 근황을 전했다.

최준희는 19일 자신의 SNS에 “나 너무 잘 먹었나”, “배가 이렇게 나올 수 있는 거냐”라는 글과 함께 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 짧은 상의를 입은 채 다소 볼록 나온 배를 유쾌하게 드러내 눈길을 끌었다. 마른 체형과 대비되는 모습에 팬들의 관심이 이어졌다.

앞서 최준희는 지난 16일 직접 결혼 소식을 전해 화제를 모았다. 그는 “저에게 가족은 늘 쉽지 않은 단어였다. 우울하기만 했던 유년기를 지나면서 언젠가는 따뜻한 내 울타리를 만들고 싶다고 마음속으로 오래 다짐해왔다”며 “이제는 누군가의 딸로서가 아니라 한 사람의 아내로서 그리고 앞으로 만들어갈 저만의 새로운 가족으로서 더 단단하고 따뜻한 삶을 살아가 보려 한다”고 밝혔다.

또한“제 예랑(예비 신랑)이는 일반인이라 조심스럽다”며 “확인되지 않은 이야기나 억측은 자제해주시길 부탁드린다”고 당부했다.

한편 최준희는 오는 5월, 11세 연상의 비연예인과 결혼식을 올릴 예정이다. 그는 2024년 8월 패션 모델로 데뷔해 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

