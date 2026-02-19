클로즈 유어 아이즈 장여준, 건강 이상으로 잠정 활동 중단…횡문근융해증 진단받아

사진 = 클로즈 유어 아이즈 공식 SNS 계정

보이그룹 클로즈 유어 아이즈 멤버 장여준이 건강 문제로 병원 치료를 받으며 잠정 활동 중단에 들어간다.

19일 소속사 언코어(UNCORE)는 공식 입장을 통해 장여준의 잠정적 활동 중단 소식을 전했다.

소속사에 따르면 “장여준은 최근 컨디션 이상을 느껴 병원을 방문했고, 정밀 검사 결과 ‘횡문근 융해증’ 진단을 받았다. 의료진 소견에 따르면 입원 치료 및 경과 관찰이 필요한 상태로 판단되어, 약 일주일간 입원 치료를 진행할 예정”이라고 설명했다. 이에 따라 금주 예정된 모든 스케줄은 불참하게 된다.

횡문근융해증은 단기간 고강도 운동으로 근육 세포가 파괴되면서 독성 물질이 혈액으로 방출돼 신장 기능 장애를 일으킬 수 있는 질환이다.

소속사 측은 “아티스트가 충분한 휴식과 치료를 통해 빠르게 회복할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 장여준이 속한 클로즈 유어 아이즈는 지난해 4월 프로젝트 ‘프로젝트 7’을 통해 결성된 보이그룹이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

