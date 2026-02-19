서울관광재단, 손흥민 소속 LAFC와 파트너십… 북미 공략 본격화

서울시와 서울관광재단이 미국 로스앤젤레스FC(LAFC)와 공식 파트너십을 체결하고 글로벌 스포츠 콘텐츠를 활용한 서울관광 마케팅에 나선다.

이번 협력은 전 세계적인 관심을 모으는 스포츠 이벤트와 팬 참여형 콘텐츠를 접목해 서울의 도시 브랜드를 효과적으로 알리고, 북미를 비롯한 글로벌 관광 시장에서 경쟁력을 강화하기 위한 전략의 일환이다.

서울관광재단은 축구를 포함한 글로벌 스포츠를 핵심 마케팅 자산으로 삼아 국가와 세대를 아우르는 잠재 관광객과의 접점을 넓힌다는 계획이다.

LAFC는 애플TV를 통해 전 세계 200여 개국에 중계되는 MLS를 대표하는 구단이다., 북미뿐 아니라 아시아에서도 빠르게 팬층을 확대하고 있다. 특히 대한민국 축구 국가대표 손흥민 선수가 소속된 팀으로 알려지며 국내외 축구 팬들의 주목을 받고 있다.

서울관광재단은 LAFC의 글로벌 미디어 노출과 팬덤을 활용해 북미와 동남아 등 아시아 지역 축구 팬들에게 서울관광 콘텐츠를 자연스럽게 노출하고, 서울을 방문하고 싶은 도시로 인식시키겠다는 구상이다.

본격적인 활동은 오는 4월 중순 공식 업무협약(MOU) 체결과 함께 시작된다. 첫 행사는 4월 20일(한국시간) LAFC와 산호세 어스퀘이크스의 홈경기 당일 열리는 ‘팬 페스트(Fan Fest)’ 현장에서 진행된다. 경기장을 찾은 현지 팬들을 대상으로 서울의 일상과 문화를 체험형 콘텐츠로 소개하는 프로모션이 마련될 예정이다.

오는 5월 중순에는 손흥민을 비롯한 LAFC 주요 선수들이 참여한 서울관광 홍보 영상이 비짓서울 공식 유튜브와 SNS 채널을 통해 공개된다.

LAFC 선수단과 서울 이미지를 결합한 한정판 포스터 이벤트도 함께 진행된다. 서울 시내 주요 관광안내소와 ‘서울마이소울’ 굿즈샵을 방문해 비짓서울 유튜브 채널을 팔로우한 방문객에게 포스터를 증정하는 방식이다.

디지털 중심의 글로벌 마케팅도 병행된다. 애플TV 중계 화면을 통해 ‘서울 마이 소울(Seoul My Soul)’ 브랜드가 노출되며, 연간 약 40만 명이 방문하는 LAFC 홈구장 BMO 스타디움 내 주요 옥외 광고 매체를 통해 서울관광 콘텐츠가 소개될 예정이다.

서울관광재단은 이번 파트너십을 단순 후원에 그치지 않고, 글로벌 스포츠 콘텐츠와 서울의 도시 매력을 결합한 전략적 마케팅 모델로 운영한다는 방침이다. 경기를 통해 서울을 인지하고, 디지털 콘텐츠와 현장 체험을 통해 실제 방문으로 이어지는 선순환 구조를 구축하는 것이 목표다.

한편 서울시는 오세훈 시장 재임 시기인 2008년, 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단 맨체스터 유나이티드와 협업을 통해 글로벌 스포츠 기반 도시 마케팅을 선도한 바 있다. 이번 LAFC와의 협력은 당시 경험을 북미 시장으로 확장하는 사례로 평가된다.

래리 프리드만 LAFC 공동사장 겸 구단주는 “서울은 스포츠와 엔터테인먼트, 라이프스타일 전반에서 세계적인 영향력을 지닌 역동적인 도시”라며 “서울관광재단과의 협업을 통해 LAFC 팬들이 서울의 에너지를 경험하는 동시에 구단의 글로벌 입지도 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

길기연 서울관광재단 대표이사는 “전 세계인이 주목하는 스포츠 무대를 활용해 미주와 동남아 등 글로벌 축구 팬들에게 서울을 알릴 수 있는 중요한 계기”라며 “글로벌 관광도시로서 서울의 매력을 부각시키고 실제 방문으로 이어지는 성과를 창출하겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

