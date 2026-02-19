“다리 살 빼라?” 트와이스 쯔위, 무례한 팬 발언에 재치 있는 일침

사진 = 쯔위 SNS 계정, 온라인 커뮤니티

그룹 트와이스 쯔위가 팬의 선 넘은 발언에 유쾌하게 응수하며 화제를 모았다.

최근 한 누리꾼은 팬 소통 플랫폼 버블에 쯔위를 향해 “쯔위야 다리 살 빼면 안 될까? 백댄서가 너보다 더 날씬해”라는 메시지를 남겼다. 해당 플랫폼은 한 달 구독료 5천 원을 내야 이용할 수 있는 유료 서비스로, 팬들이 스타를 구독하며 소통할 수 있는 곳이다.

자신이 유료 구독자임에도 불구하고 무례한 발언을 한 팬에게 쯔위는 “고마워”라고 웃으며 재치 있게 응수했다. 이어 그는 “돈 아껴서 써라”라고 덧붙이며 선을 넘은 발언에 일침을 가했다. 이 대화 캡처본은 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 확산되며 논란이 일었다. 트와이스 팬들과 해외 K-팝 팬들 사이에서도 비판이 이어지고 있다.

한편, 쯔위가 속한 트와이스는 지난해 7월 인천을 시작으로 전 세계 43개 지역, 78회 공연의 여섯 번째 월드투어 ‘THIS IS FOR’를 진행하며 글로벌 관중과 만나고 있다.

지난 1월 9일(이하 현지시간) 밴쿠버를 시작으로 20개 지역 35회 규모로 진행 중인 북미 투어는 13~14일 워싱턴 D.C.로 이어진다. 이후 해외 아티스트 사상 처음으로 입성하는 일본 도쿄 국립경기장을 포함해 타이베이, 유럽 등지에서 단독 공연을 이어간다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

