칠성사이다, 국내 최초 재생 원료 100% 페트 도입

롯데칠성음료가 지난해 대한민국 최초로 재생 플라스틱 원료 100%를 사용한 칠성사이다 500ml 페트병을 출시했다. 국내에서 기계적 재활용 페트(MR-PET)를 100% 적용한 사례는 이번이 처음이다.

이번 제품은 기후에너지환경부의 ‘자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률’ 시행에 선제적으로 대응하기 위한 전략적 행보다. 올해부터 연간 5000톤 이상 페트병을 사용하는 먹는샘물 및 비알코올 음료 제조업체는 페트병 제조 시 재생 원료를 10% 이상 의무적으로 사용해야 한다.

롯데칠성음료는 칠성사이다 500ml 제품에 재생 플라스틱을 100% 적용함으로써 연간 약 2200톤의 신규 플라스틱 사용을 줄이고, 약 2900톤의 탄소 배출 감축 효과를 기대하고 있다. 폐플라스틱 매립 및 소각 과정에서 발생하는 환경 부담을 줄이고, 탄소중립 및 ESG 경영 기조를 강화한다는 방침이다.

패키지 디자인에도 변화를 줬다. 제품 라벨에는 ‘100% RECYCLED BOTTLE’ 문구를 명시해 친환경 메시지를 직관적으로 전달했다. 기존 하단부의 둥근 형태 대신 양각 무늬를 적용한 각진 디자인을 도입해 차별화를 꾀했으며, 그립감 개선을 통해 사용 편의성도 보완했다.

이를 알리기 위한 광고 캠페인 역시 화제를 모았다. ‘최초가 모두를 바꾼다’는 콘셉트로 제작된 철새편·펭귄편 영상은 유튜브와 인스타그램 등 디지털 채널에 공개된 지 한 달여 만에 누적 조회수 약 5000만회를 기록했다. 친환경 패키징 전환을 ‘최초’라는 상징성과 연결해 브랜드 리더십을 강조했다는 평가다.

디지털 마케팅 성과도 이어졌다. 롯데칠성음료는 지난해 12월 한국디지털광고협회가 주관한 ‘2025 대한민국 디지털 광고대상’에서 ‘칠성사이다 제로 740 스트리트’ 캠페인으로 위기평판관리부문 은상을 수상했다. ‘칠성(7)·사이다(4)·제로(0)’에서 착안한 숫자 콘셉트를 서울 성수·잠실 등 주요 상권에 접목해 브랜드 경험을 확장했다.

제품 포트폴리오 확장도 병행하고 있다. 헬시플레저 트렌드에 맞춰 선보인 ‘칠성사이다 제로’는 오리지널의 맛과 향을 유지하면서 칼로리 부담을 낮춰 꾸준한 판매 흐름을 이어가고 있다.

지난 11월에는 천연 라임향을 더한 ‘칠성사이다 제로 라임’을 추가 출시했다. 라임 특유의 상쾌함을 강조한 제품으로, 라벨 중앙에 연두색 별 엠블럼과 라임 이미지를 배치해 청량한 이미지를 강화했다. 기존 브랜드 정체성은 유지하면서도 세부 디자인 변화를 통해 소비자 인지도를 높인 점이 특징이다.

롯데칠성음료는 친환경 패키징 전환과 제로 제품 확대를 축으로, 브랜드 헤리티지를 유지하면서도 변화하는 소비 트렌드에 적극 대응하겠다는 전략이다.

롯데칠성음료 관계자는 “100% 재생 원료를 사용한 칠성사이다 500ml 페트병 생산은 대한민국 최초인 만큼 최초의 시도가 모두를 바꾸는 모범사례가 되길 희망한다”라며, “시대와 호흡하며 대한민국의 희로애락을 함께 해온 칠성사이다가 앞으로도 남녀노소 누구에게나 사랑을 받는 대표 탄산음료 브랜드로 고객에게 꾸준히 선택 받을 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

