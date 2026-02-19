[SW뮤직] 키키 끌고 아이브 밀고…'차트 맛집' 스타쉽

형님 만한 아우의 등장이다. 스타쉽엔터테인먼트 소속 그룹 키키와 아이브가 나란히 음원차트 상위권에 안착하며 막강한 기세를 보여주고 있다.

먼저 동생 그룹 키키의 활약이 돋보인다. 키키는 데뷔 1주년이 채 되지 않은 신예다. 지난해 3월 데뷔곡 ‘아이 두 미(I DO ME)’부터 심상치 않은 흥행 기운을 몰고 온 키키는 발매하는 곡마다 차트 상위권을 차지하며 신흥 음원강자로 떠올랐다.

지난달 26일 발매한 미니2집 ‘델룰루 팩(Delulu Pack)’의 타이틀곡 ‘404(New Era)’는 이달 10일 음원스트리밍 플랫폼 멜론 톱100 1위를 차지했다. 차트인도 어려운 음원차트에서 발매 16일 만에 이룬 쾌거다. 올해 발매된 신곡 중 멜론 주간 차트 첫 1위에 올랐고, 유튜브 뮤직·벅스·애플뮤직 차트에서도 나란히 1위를 차지했다. 음악방송 3관왕의 기록도 썼다.

‘404’는 웹사이트 오류 코드인 ‘404 Not Found’에서 차용한 제목이다. 이를 ‘좌표 없이 존재하는 자유’로 재해석해 망상도 현실이 될 수 있다는 희망을 전한다. 힘 있는 보컬과 다채로운 스타일링으로 보고 듣는 재미를 동시에 전하는 곡이다. Y2K 패션을 활용해 세대불문 공감대를 높였다. 키키는 활동을 마무리하며 소속사를 통해 “404의 매력과 우리의 노력을 알아주시는 것 같아 하루하루가 감사했다. 음악으로 소통하는 기쁨을 배울 수 있었던 활동이라 평생 잊지 못할 것 같다. 다음이 기대되는 팀이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”는 소감을 밝혔다.

키키와 아이브는 걸그룹의 강세가 두드러지는 K-팝신에서 빼놓을 수 없는 그룹으로 자리매김했다. 키키가 젠지미(美)를 강점으로 내세워 또래 팬들이 향유할 수 있는 감성과 문화를 공유하고 있다면, 선배 그룹 아이브는 주체성을 가진 소녀의 성숙한 성장 과정을 보여주고 있다.

올 초 키키가 달궈 놓은 스타쉽 사단의 흥행 기운은 오는 23일 정규2집 ‘리바이브 플러스’로 컴백하는 아이브가 이어간다. 이번에도 가요계 필수가 된 ‘선공개 전략’으로 프로모션을 시작했다. 지난 9일 선공개된 ‘뱅뱅(BANG BANG)’은 웨스턴 스윙을 활용한 인트로와 직선적인 비트, 에너지 넘치는 사운드로 자신감을 표현한다. 주변의 시선이나 소문에 굴하지 않고 당당하게 개척해가고자 하는 주체적인 메시지를 담았다.

아이브의 강점은 곡에 담긴 메시지다. ‘리바이브 플러스’는 그동안 '나'를 중심으로 전개한 아이브의 서사를 '우리'라는 시선으로 확장한다. 23일 공개되는 타이틀곡 ‘블랙홀’은 앨범 서사의 중추를 담당하는 곡이다. 개인의 자신감과 주체성을 넘어 연대의 범위를 확장한다. ‘우리’라는 존재를 아이브만의 방식으로 새롭게 정의한다.

음원 흥행도 시동을 걸었다. 선공개곡 ‘뱅뱅’으로 이미 멜론 일간차트 2위 등 각종 차트 상위권에 안착했다. 아이브는 2021년 데뷔곡 일레븐(ELEVEN)’을 시작으로 ‘애프터 라이크(After LIKE)’, ‘키치(Kitsch)’, ‘러브 다이브(LOVE DIVE)’, ‘아이엠(I AM)’ 등 억대 스트리밍 곡을 다수보유하고 있는 만큼 신보로 써내려갈 아이브의 새로운 기록에도 기대가 모인다.

