경기 둔화…중고차도 1000만원대 인기

고금리와 경기 둔화 영향으로 중고차 시장에서 가격 부담이 낮은 매물에 대한 수요가 늘고 있다는 분석이 나왔다. 딜러 마진과 상품화 비용이 상대적으로 적은 개인 간 직거래를 통해 1000만원대 차량을 찾는 소비자가 증가하는 흐름이다.

중고차 직거래 플랫폼 붕붕마켓은 2024년 7월부터 2025년 12월까지 자사 거래 데이터를 분석한 결과, 거래 완료 차량 가운데 1000만원 이하 가격대 비중이 47.4%였다고 지난 12일 밝혔다. 이 중 500만원 이하가 24.4%, 500만~1000만원 구간이 23.0%로 집계됐다. 회사 측은 신차급 고가 중고차보다 운전 연수용 또는 세컨드카 목적의 가성비 매물 수요가 직거래 시장에서 확대되고 있다고 설명했다.

차종별로는 직거래에서 세단 43.6%, SUV 35.4%로 나타나 두 차종 간 격차가 크지 않았다. 이어 소형·경차 12.9%, 기타 8.1% 순이었다. 직거래에서 거래가 많은 SUV 모델로는 싼타페, 쏘렌토, 카니발이 제시됐다. 회사는 일반 매매상사 중심 시장에서 세단 비중이 상대적으로 높게 나타나는 것과 비교된다고 덧붙였다.

붕붕마켓은 실소유주 인증 시스템을 운영하고 있으며, 딜러 수수료가 없는 가격 구조를 특징으로 내세우고 있다. 또한 차량 진단, 보험, 명의이전, 탁송 등 거래 절차를 앱에서 확인하고 진행할 수 있도록 서비스를 제공한다고 밝혔다. 회사는 향후 차량 관리와 유지 단계까지 포함하는 방향으로 서비스 영역을 확대할 계획이라고 했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

