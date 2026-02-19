“앨범 어디로 보내드릴까요?” 전소미, 김길리 동메달 축하하며 손 하트 화답

사진 = 전소미 SNS 계정

가수 전소미가 쇼트트랙 국가대표 김길리 선수의 팬심에 화답하며 응원을 전했다.

전소미는 18일 자신의 SNS에 김길리 선수의 동메달 획득 장면을 공유하며 손 하트와 함께 글을 남겼다. 그는 “선수님, 동메달 너무너무너무 축하드립니다! 앞으로 있을 계주랑 1500m 경기도 부상 없이 파이팅 하세요!! 저도 실시간으로 경기 보고 응원하고 있겠습니다! 한국에 오시면 어디로 앨범 보내드리면 될까요”라고 따뜻한 메시지를 전했다.

앞서 김길리 선수는 전소미와 배우 우도환을 향한 팬심을 공개한 바 있다. 이에 전소미가 직접 축하 메시지를 보내자, 김길리는 자신의 SNS에 이를 공유하며 손 하트 이모티콘으로 화답했다.

한편, 김길리는 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽에서 쇼트트랙 여자 1000m 동메달과 여자 3000m 계주 금메달을 획득하며 눈부신 활약을 펼쳤다.

