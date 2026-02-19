‘앞트임 복원’ 강예원, 민낯도 완벽…물광 피부+동안 미모 눈길

사진 = 강예원 SNS 계정

배우 강예원이 독보적인 동안 미모와 깨끗한 피부를 뽐냈다.

강예원은 18일 자신의 SNS에 “today”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 강예원은 민낯임에도 잡티 하나 없이 맑고 투명한 피부를 자랑하며 시선을 사로잡았다. 특히 물광 피부를 뽐내며 나이를 잊은 듯한 동안 미모를 보여 팬들의 감탄을 자아냈다.

강예원은 사진과 함께 “수시로 부기 체크, 피부 체크, 관리 중독자”, “쌩얼로 찍으니 홍조도 나와요”라고 덧붙이며 꾸준한 관리 비결을 공개했다.

앞서 그는 “전 아직 피부과랑 덜 친해서(에스테틱 선호하는 타입) 이젠 좀 친해져보려 해요”라며 피부과 상담을 받아보겠다는 계획도 밝힌 바 있다.

한편, 강예원은 지난해 1월 채널 ‘노빠꾸 탁재훈’에 출연해 “앞트임을 했었는데 그걸 막았다. 앞트임을 복구했다. 이후 얼굴이 달라 보인다”고 고백하며 솔직한 근황을 전했다.

