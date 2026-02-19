하이드로겐, 앰버서더 추성훈과 26SS 캠페인 선봬

사진=하이드로겐(hydrogen)

크리스에프앤씨에서 전개하는 이탈리아 프리미엄 퍼포먼스 웨어 브랜드 ‘하이드로겐(HYDROGEN)’이 브랜드 앰버서더 추성훈과 함께한 26SS 캠페인을 선보였다고 19일 밝혔다.

이번 시즌은 ‘파이터의 휴일’이라는 콘셉트로 휴식의 순간에도 흐트러지지 않는 태도와 절제된 자기 관리의 미학을 조명한다.

격투기 선수 추성훈에게 휴일은 멈춤이 아닌 정비의 시간이다. 훈련이 없는 날에도 몸과 감각은 이미 다음 스텝을 준비한다. 하이드로겐은 강인함과 여유가 공존하는 이 순간을 통해 퍼포먼스의 본질을 이야기한다.

하이드로겐은 ‘이탈리아 프리미엄 퍼포먼스 웨어’라는 수식어답게 2026년 시즌을 테크니컬 스포츠 헤리티지를 강화한 퍼포먼스 중심의 방향으로 전개한다. 초경량과 레이어링 시스템을 핵심 전략으로 프리미엄 기능성을 완성하고 스포츠와 일상의 경계를 허무는 라이프스타일을 제안한다.

이번 시즌 메인 제품 중 하나인 한여름까지 착용 가능한 남성 홑겹 바람막이는 초경량·고통기성 소재를 적용해 쾌적함을 극대화했다.

테이프 배색 트렉 자켓과 팬츠는 하이드로겐의 시그니처 디테일을 담은 퍼포먼스 셋업이다. 원단 안쪽에 폴리 소재를 적용해 형태 안전성을 강화했으며 빠른 건조 기능까지 더해 운동 전후는 물론 일상에서도 높은 활용도를 제공한다.

유니 콘초 그래픽 후드와 팬츠는 탄탄한 중량감의 쭈리 소재를 사용해 안정적인 실루엣을 완성했다. 웨스턴 무드를 재해석한 콘초 그래픽과 시그니처 본즈 아이콘이 더해져 편안함 속에서도 분명한 존재감을 드러낸다.

하이드로겐 26SS는 경량성, 통기성, 형태 안전성, 건조 기능 등 퍼포먼스 웨어의 핵심 요소를 기반으로 일상까지 확장된 스타일을 제안한다. ‘쉬는 날에도 준비된 상태’라는 브랜드 메시지를 제품 설계로 완성한 이번 시즌 제품은 2월 19일부터 하이드로겐 오프라인 매장과 자사몰, 버킷스토어, 무신사 등을 통해 만나볼 수 있다.

