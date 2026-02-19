해외 롤(LoL) 리그, SOOP에서 한국어로 본다…플레이오프 생중계

해외 주요 리그오브레전드 리그의 플레이오프 경기를 SOOP에서 한국어로 만나볼 수 있다.

SOOP이 2026 시즌 ‘LEC Versus’와 ‘LPL Split 1’ 플레이오프 전 경기를 한국어로 생중계한다.

이번 생중계는 국제 대회 진출 가능성이 높은 해외 상위권 팀들의 경기를 국내 유저들에게 소개하기 위해 마련됐다. 유저들은 각 지역 리그의 경쟁 구도와 글로벌 메타 흐름을 미리 확인하고, 해외 팀들의 전력도 가늠할 수 있다.

LEC 플레이오프는 2월 17일(화)부터 3월 2일(월)까지 진행되며, LPL 플레이오프는 2월 24일(화)부터 3월 8일(일)까지 이어진다.

LEC 플레이오프는 17일 NAVI와 FNC, VIT와 MKOI의 경기를 시작으로 막을 올렸으며, 18일에는 TH와 G2, KC와 GX의 대결이 진행됐다. LPL은 24일 오후 3시 JD Gaming과 Top Esports의 대결을 시작으로 같은 날 오후 6시 AL(Anyone's Legend)과 WE(Team WE)가 경기를 치른다. 25일에는 WBG(Weibo Gaming)와 IG(Invictus Gaming), BLG(Bilibili Gaming)와 NIP(Ninjas in Pyjamas)가 경기를 펼친다.

LEC는 박한얼 캐스터와 전 프로게이머 ‘뉴클리어’ 신정현 해설이 중계를 맡는다. LPL은 박상현 캐스터가 김동준, ‘빛돌’ 하광석 해설과 중계를 진행한다.

LEC와 LPL 등 해외 주요 리그오브레전드 리그의 자세한 중계 일정은 SOOP e스포츠 페이지에서 확인할 수 있다.

