‘운명전쟁49’ 노슬비, 가정폭력·미성년 임신 등 안타까운 과거 재조명

사진 = MBN ‘고딩엄빠3’

디즈니+ 예능 ‘운명전쟁49’에서 망자의 생년월일만 보고 사인을 정확히 맞히는 등 놀라운 신통력을 보여 화제를 모은 ‘MZ 무당’ 노슬비의 충격적인 과거사가 재조명되고 있다.

‘운명전쟁49’는 운명술사 49인이 여러 과제를 수행하며 실력을 겨루는 서바이벌 프로그램이다. 노슬비는 화려한 의상이나 별도의 도구를 사용하는 다른 출연진과 달리, 평상복 차림으로 등장해 담담하게 점사를 이어가며 독보적인 존재감을 드러냈다.

지난 18일 공개된 회차에서는 18세 무당 지선도령과 서로의 점을 보는 맞대결을 펼쳐 긴장감을 자아냈다. 노슬비는 지선도령의 집안이 무속인 집안임을 맞추고 어린 시절 신병을 앓았던 것을 짚어내 지선도령을 당황하게 했다.

이에 지선도령 역시 노슬비가 어린 나이에 큰 환란을 겪었다고 맞받아쳤다. 그는 노슬비 아버지의 알코올 중독과 부모의 이혼을 언급했고, 특히 ‘왼쪽 가슴’을 언급해 노슬비를 놀라게 했다. 노슬비는 실제로 왼쪽 가슴에 종양이 생겼던 적이 있다고 밝혀 충격을 안겼다.

방송 이후 노슬비가 2023년 MBN 예능 ‘고딩엄빠3’에 출연했던 사실도 다시 주목받고 있다. 당시 그는 고등학생이던 2016년 가정폭력과 학교폭력 피해를 입었다고 고백했다.

특히 노슬비는 19세에 온라인에서 무료 관상을 봐준다는 한 무속인 남성으로부터 “나와 부부의 연을 맺지 않으면 아버지가 널 죽일 것”이라는 공포 섞인 가스라이팅을 당해 가출한 뒤 동거를 시작했다고 밝힌 바 있다. 해당 남성은 자신이 무정자증이라고 속이며 피임을 거부해 임신에 이르게 했다.

출산 후에는 외도와 폭력으로 관계가 파탄 났고, 이혼 이후에는 “딸을 사망신고 하라”는 비인륜적인 요구까지 했다고 밝혀 안타까움을 자아냈다.

결국 딸 다온이를 홀로 키우게 된 노슬비는 신내림을 받고 무속인의 길을 걷기 시작했다. 아픈 과거를 딛고 일어선 그는 현재 ‘운명전쟁49’에서 실력파 무당으로 활약하며 인생 2막을 써 내려가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]