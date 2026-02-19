[금주의 핫뉴스] ‘운명전쟁49’ 순직 소방관 죽음을 예능으로…‘사주 맞히기’ 미션 논란

운명전쟁49가 순직한 소방관의 희생을 예능 소재로 사용했다는 논란에 휩싸였다.

지난 11일 공개된 디즈니+ 오리지널 예능 운명전쟁49 2화에서는 49명의 타로·무속·사주·관상 전문가들이 출연해 고인의 사주를 바탕으로 사망 배경을 추측하는 미션을 진행했다. 이때 고(故) 김철홍 소방관의 얼굴과 사주가 공개됐다. 김철홍 소방관은 지난 2001년 서울 서대문구 홍제동 화재 현장에서 순직했다. 출연진들은 사주풀이 등을 통해 화재, 붕괴, 압사 가능성 등을 언급했다.

방송 이후 각종 인터넷 게시판에는 “순직자를 출연자들의 촉을 증명하기 위한 수단으로 쓰였다”, “예능 소재로 소비한 것은 비판받아 마땅하다”는 목소리가 나왔다.

특히 김철홍 소방관의 유족이라고 밝힌 A씨는 SNS를 통해 “제작진이 영웅이나 열사를 다루는 다큐멘터리 취지라고 설명해 동의한 것으로 안다. 고인의 누나에게 확인해 봤다. 동의는 받았는데 저런 내용은 아니었다더라면서 당황스러워하셨다. 저런 거였다면 동의하지 않았다”라는 글을 올려 파장이 일었다.

A씨는 “제작진은 숭고한 희생을 기리기 위한 취지로 방송을 제작했다고 하는데 솔직히 나는 전혀 이해가 가지 않는다. 어딜 봐서 그게 공익의 목적성을 가진 방송인지 모르겠다”라면서 “무속인들이 저희 삼촌이 어떻게 죽었는지 맞히고 방송인 패널들은 자극적인 표현과 반응을 하는데 그걸 보고 있자니 너무 화가 났다”라고 불쾌감을 나타냈다.

이에 18일 운명전쟁49 제작진은 “본 프로그램에 등장하는 개인의 이야기는 당사자 본인 또는 가족 등 그 대표자와의 사전 협의와 설명을 바탕으로 이해와 동의 하에 제공됐다”라고 밝혔다.

이어 “(동의를 받는 과정에서) 점술가들이 출연하는 서바이벌 형식의 프로그램이라는 기획 의도와 구성에 대해 안내하였으며, 관련 정보 제공 및 초상 사용에 대한 동의도 함께 이뤄졌다”고 해명했다.

