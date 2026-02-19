“꿈만 같아요” 올림픽 최다 타이 6개 메달… 최민정 활짝 웃었다

쇼트트랙 최민정이 19일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계 올림픽 여자 쇼트트랙 3000m 계주 결승에서 금메달을 차지한 뒤 김길리와 기뻐하고 있다. 사진=뉴시스

쇼트트랙 최민정이 19일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계 올림픽 여자 쇼트트랙 3000m 계주 결승에서 역주하고 있다. 사진=뉴시스

“꿈만 같습니다.”

6번째 메달을 따며 한국인 올림픽 최다 메달 타이를 이뤘다. 쇼트트랙 에이스 최민정(성남시청)이 활짝 웃었다.

최민정은 19일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승에서 김길리(성남시청)와 노도희(화성시청), 심석희(서울시청)와 함께 나서 금메달을 합작했다.

이 메달로 최민정은 한국 올림픽 역사에 한 획을 그었다. 2018 평창, 2022 베이징 대회에서 금메달 3개, 은메달 2개를 따낸 그는 개인 통산 6개의 메달을 기록했다. 동·하계 올림픽을 통틀어 한국인 최다 메달에 타이를 달성했다. 하계 올림픽의 진종오(사격)와 김수녕(양궁), 동계 올림픽의 이승훈(스피드스케이팅) 등과 레전드와 어깨를 나란히 했다.

개인 통산 4번째 금메달을 따면서 쇼트트랙 전설 전이경이 가진 한국인 동계 올림픽 최다 금메달 타이 기록도 세웠다.

그는 “이번 올림픽을 앞두고 최다 메달 기록에 도전한다는 기회가 생겼다는 것 자체로 감사하고 생각했다”며 “계주 금메달로 최다 메달 타이 기록을 세웠다는 것이 너무 꿈만 같다. 기쁘다”고 미소 지었다.

최민정은 “대회 초중반까지 잘 풀리지 않아 개인적으로 힘들기도 하고, 속상하기도 했다”며 “여자 계주를 준비하면서 지금까지 노력했던 것이 변하지 않는다는 생각으로 노력한 과정을 믿고 계속 경기를 치렀다”고 힘줘 말했다.

위기도 있었다. 16바퀴를 남겨 놓고 최민정 앞을 달리던 네덜란드 선수가 미끄러져 넘어졌다. 최민정은 속도를 늦추면서 이를 피했다. 최민정은 “함께 레이스를 펼친 선수들도 급하다 보니 위험한 상황이 많았다”며 “다행히 침착하게 대처해 좋은 결과로 이어졌다”고 설명했다.

한국은 이날 금메달로 2018 평창 대회 이후 8년 만에 정상 자리를 회복했다. 최민정은 “여자 계주에서 금메달을 따는 것은 과거부터 한국 쇼트트랙이 강하다는 의미다. 한국 국가대표로서 한국 쇼트트랙이 강하다는 것을 증명하고 싶어 계주를 중요하게 생각했다”며 “좋은 팀원이 있어서 선배들의 업적을 이을 수 있었다”고 강조했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

