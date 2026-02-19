중국 쇼트트랙 린샤오쥔, 8년 기다림 끝에 나선 올림픽서 노메달

한국 출신 중국 귀화 선수 쇼트트랙 린샤오쥔(왼쪽)이 19일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 남자 500m 준준결승에서 결승선에 들어오고 있다. 사진=뉴시스

국적을 바꿔 8년 만에 다시 올림픽에 나선 쇼트트랙 린샤오쥔(중국·한국명 임효준)이 결국 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 결국 노메달로 끝냈다.

린샤오쥔은 19일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 쇼트트랙 남자 500m 준준결승 3조에서 40초638에 결승선을 끊었다. 캐나다 윌리엄 단지누(40초330), 피에트로 시겔(이탈리아·40초392), 막심 라운(캐나다·40초454)에 이어 조 4위에 그쳐 탈락했다. 올림픽 쇼트트랙 남자 500m 준준결승에선 각 조 1, 2위와 조 3위 중 기록이 좋은 두 명이 준결승에 진출한다.

린샤오쥔은 이번 대회 쇼트트랙 모든 종목에서 메달 획득이 실패했다. 남자 1500m와 1000m, 2000m 혼성 계주에 나섰으나 메달과 연이 닿지 않았다. 5000m 남자 계주에서는 결승 진출에 실패했다.

륀샤오쥔은 2018 평창 동계 올림픽에서 쇼트트랙 남자 1500m 정상에 오른 한국 쇼트트랙의 간판이었다. 하지만 이듬해 발생한 일련의 사건으로 태극마크를 내려놓았다. 2019년 진천선수촌에서 황대헌(강원도청)과 불미스러운 일을 겪으며 재판에 넘겨졌다. 동시에 대한빙상경기연맹으로부터 1년 자격정지 징계를 받았다. 결국 선수 생명을 연장하기 위해 2020년 중국 귀화를 선택했다.

해당 사건은 대법원까지 간 끝에 그가 황대헌을 성희롱했다는 혐의는 무죄로 결론이 났다. 하지만 린샤오쥔은 이미 국적을 바꾼 뒤였다.

그는 2022 베이징 동계 올림픽을 통해 재기를 노렸다. 하지만 ‘국적을 바꿔서 올림픽에 출전하려면 기존 국적으로 마지막으로 출전한 국제 대회 이후 3년이 지나야 한다’는 국제올림픽위원회(IOC) 헌장에 발목이 잡혔다. 결국 8년 만인 이번 올림픽을 통해 돌아왔다. 하지만 끝내 메달을 따지 못한 채 쓸쓸하게 돌아가게 됐다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]