[올림픽 플래시] 충돌 위기 피하고 역전극 발판까지… 최민정의 노련함 빛났다

쇼트트랙 최민정이 19일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나 경기장에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승에서 역주하고 있다. 사진=뉴시스

쇼트트랙 최민정(왼쪽)과 김길리가 19일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계 올림픽 여자 쇼트트랙 3000m 계주 결승에서 금메달을 차지한 뒤 기쁨을 나누고 있다. 사진=뉴시스

넘어질 수 있었던 위기의 순간, 최민정(성남시청)의 민첩함이 빛났다. 한국 여자 쇼트트랙 계주 금메달의 결정적인 밑바탕이었다.

최민정과 김길리(성남시청), 노도희(화성시청), 심석희(서울시청)로 꾸린 한국은 19일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 3000m 여자 계주 결승에서 4분04초014를 합작하며 금메달을 목에 걸었다.

위기의 순간을 넘긴 게 컸다. 16바퀴를 남긴 상황이었다. 3위로 질주하던 최민정 앞에 2위를 달리던 네덜란드 선수가 중심을 잡지 못하고 그대로 넘어졌다. 최민정이 속도를 급격하게 낮추면서 이를 피했다. 다행이었다. 그 사이 4위였던 이탈리아 선수가 2위로 올라서며 간격이 벌어졌지만 따라잡을 여유가 있었다. 합심한 선수들이 전속력을 내며 차근차근 따라붙었다.

경기 막판에도 최민정의 활약이 빛났다. 4바퀴를 남기고 심석희와 터치하면서 3위에서 2위로 뛰어올랐다. 이어 마지막 주자 김길리를 힘껏 밀어 역전의 발판을 마련했다. 힘을 받은 김길리는 2바퀴를 남기고 인코스로 과감하게 파고들었고 결국 짜릿한 역전극을 완성했다.

한국 여자 쇼트트랙은 이번 대회에서 결정적인 순간에 불운을 겪은 바 있다. 여자 쇼트트랙 첫 경기였던 지난 10일 혼성 2000ｍ 준결승이 대표적이다. 코너 구간에서 커린 스토더드(미국)가 미끄러졌고 뒤따르던 김길리가 이를 피하지 못하고 충돌했다. 결국 준결승에서 탈락하고 말았다. 김길리는 여자 1000m 준결승에서 넘어지기도 했다. 다행히 1000m에서는 어드밴스(구제)를 받았고 결승에서 동메달을 목에 걸었다. 어쩌면 또 다시 맞이할 수 있었던 위기에서 흔들리지 않았다.

최민정은 한국 쇼트트랙에 새 이정표를 세우는 기쁨까지 덩달아 누렸다. 통산 6번째 올림픽 메달을 목에 걸면서 전이경, 박승희(이상 5개)를 제치고 쇼트트랙 종목 최다 메달의 주인공으로 우뚝 섰다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]