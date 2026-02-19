여자 쇼트트랙 계주, 올림픽 통산 7번째 금메달… 이번 대회 한국 선수단 2호 金

한국 쇼트트랙 여자 대표팀이 18일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나 경기장에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승에서 금메달을 획득하자 기뻐하고 있다. 사진=뉴시스

19일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나 경기장에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승에서 김길리가 금메달을 획득하자 기뻐하고 있다. 사진=뉴시스

한국 여자 쇼트트랙 대표팀이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 여자 3000m 계주에서 8년 만에 정상에 오르며 이번 대회 쇼트트랙 첫 번째 금메달을 이끌었다.

최민정과 김길리(이상 성남시청), 노도희(화성시청), 심석희(서울시청)로 꾸려진 한국 대표팀은 19일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 여자 3000m 계주 결승에서 4분04초014의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과해 금메달을 땄다. 개최국 이탈리아가 4분04초107로 은메달, 캐나다가 4분04초314로 동메달로 뒤를 이었다.

8년 만에 나온 한국 여자 쇼트트랙 3000m 계주 금빛 질주다.

최강자다운 면모를 보였다. 한국 여자 계주는 1994 릴레함메르부터 이번 대회까지 총 7번의 금메달을 챙겼다. 2006년 토리노 대회까지 4회 연속 우승 행진을 이어간 한국은 2010년 밴쿠버 대회에선 석연찮은 판정으로 실격해 메달을 따지 못했다. 하지만 2014 소치와 2018 평창 대회에서 다시 2연패를 달성했다. 2022년 베이징 대회에서 네덜란드에 밀려 은메달을 획득했던 한국은 밀라노에서 다시 정상을 탈환했다.

19일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나 경기장에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승에서 김길리와 최민정이 금메달을 획득하자 기뻐하고 있다. 사진=뉴시스

스노보드 여자 하프파이프에서 금메달을 딴 최가온(세화여고)에 이어 한국 선수단의 두 번째 금메달이다. 이번 대회 7번째 메달이다. 한국은 지난 8일 스노보드 남자 평행대회전 김상겸(하이원·은메달)을 시작으로 10일 스노보드 여자 빅에어 유승은(성복고·동메달), 13일 스노보드 여자 하프파이프 최가온(금메달), 쇼트트랙 남자 1000m 임종언(고양시청·동메달), 15일 쇼트트랙 남자 1500m 황대헌(강원도청·은메달), 16일 쇼트트랙 여자 1000m 김길리(동메달)에 이어 나왔다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]