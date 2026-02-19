크로스컨트리 5관왕… 노르웨이 최강자 클레보, 통산 금메달 10개로 늘렸다

크로스컨트리 노르웨이 클레보. 사진=AP/뉴시스

무려 5관왕, 동계 올림픽 통산 10번째 금메달이라는 새 역사가 세워졌다. 노르웨이의 크로스컨트리 스키 최강자 요한네스 클레보가 동계 올림픽 역사를 또 한 번 새로 썼다.

지난 18일 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 크로스컨트리 스키 남자 단체 스프린트 프리 경기에 에이나르 헤데가르트(노르웨이)와 함께 출전해 18분28초98의 기록으로 결승선을 통과했다.

이번 대회 5번째 금메달이자 개인 통산 무려 10번째 동계 올림픽 정상이다. 클레보는 이번 대회에서 크로스컨트리 스키 10㎞+10㎞ 스키애슬론, 스프린트 클래식, 10㎞ 인터벌 스타트 프리, 4×7.5㎞ 계주, 그리고 남자 단체 스프린트 프리까지 출전한 다섯 종목에서 금메달을 싹쓸이했다.

2018 평창 대회에서 금메달 3개, 2022 베이징 대회에서 금메달 2개를 딴 그의 통산 금메달 개수는 10개다. 지난 15일 단체전 남자 4 x 7.5㎞ 계주에서 우승하며 역대 동계 올림픽 최다 금메달(9개) 신기록을 수립한 그는 3일 만의 자신의 기록을 넘어섰다.

클레보는 경기 후 “이번 올림픽에 나서 금메달을 5개나 차지했다는 것이 정말 대단하게 느껴진다. 개인적으로 의미가 정말 크다. 특히 팀 스프린트에서 헤데가르트와 함께 정상에 섰다는 것이 더없이 뜻깊게 느껴진다”고 기뻐했다. 이어 “솔직히 비현실적으로 느껴진다. 지금까지 모든 것이 다 너무 잘 풀렸다. 컨디션도 너무 좋다. 남은 경기에서도 잘하고 싶다는 동기부여도 여전히 크다”고 힘줘 말했다.

클레보는 오는 21일 크로스컨트리 스키 남자 50㎞ 매스스타트 클래식에서 이번 대회 6관왕에 도전한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

