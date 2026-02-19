두 번의 ‘톱10’… 스피드스케이팅 이나현, 다음 올림픽을 노린다 “포디엄에 서겠다”

스피드스케이팅 이나현. 사진=삼성전자 제공

“다음 올림픽에서 포디움에 서겠다.”

생애 첫 올림픽, 가능성을 보였다. 한국 스피드스케이팅 단거리 ‘샛별’ 이나현(한국체대)의 머릿속은 이미 다음 대회를 향해 있다.

이나현은 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스피드스케이팅 여자 1000m에서 9위, 500m에서 10위에 올랐다. 메달은 불발됐지만 두 종목 모두 ‘톱10’에 오르는 성과를 거뒀다.

이나현은 삼성전자와의 인터뷰에서 “첫 올림픽이어서 엄청 설레면서 경기했다. 좀 아쉬운 부분도 있지만 그래도 많이 배운 좋은 경험이었다“며 “특히 이렇게 큰 대회에서 준비한 과정이나 올림픽 분위기 등 처음 느껴보는 것들이 많아서 이를 대비하는 것에 대해 배울 수 있었다”고 돌아봤다. 그러면서 “(다른) 선수권 대회도 많이 경험했지만 올림픽 관중 분들이 더 많고 몸 푸는 장소도 느낌이 다르다. 선수촌에서 생활하는 것도 처음이라 모든 것이 신기했다”고 덧붙였다.

이나현은 어린 시절 육상 선수 생활을 한 어머니의 유전자를 물려받았다. 스타트에서 강점을 자랑한다. 레이스 후반 운영에 안정감을 더한다면 2030 알프스 동계 올림픽에서 메달을 노려볼 수 있을 것이라는 기대도 나온다.

이나현은 “첫 올림픽이다 보니 모르는 것도 많았고 실감도 잘 안 났었다”며 “(이번 대회를 통해) 경기에 임하는 자세나 준비 과정 등 많은 것을 배웠다. 한국에 돌아가면 천천히 생각하면서 더 발전하는 방향을 고민해 볼 계획”이라고 설명했다. 이어 “응원해 주신 팬들에게 감사한 마음이 제일 크다. 다음 올림픽에서 더 좋은 모습으로 포디움에 설 수 있는 선수가 되겠다”고 힘줘 말했다.

