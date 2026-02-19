빈(LAVIN), 'Animated' 콘셉트 포토로 드러낸 '유니크 감각'

래빈(LAVIN)의 등장을 향한 호기심이 나날이 증폭 중이다.

팬엔터테인먼트는 지난 15일부터 17일까지 래빈(LAVIN)의 공식 SNS 채널에 솔로 미니앨범 'Animated'의 공식 콘셉트 포토를 공개했다.

사진 속 래빈은 유니크한 감각을 뽐내며 글로벌 팬들의 심장을 두근거리게 만들었다. 여기에 각 콘셉트 별 찬란한 무드까지 드러내며 곧 베일을 벗을 미니앨범 'Animated'를 향한 기대감을 한껏 끌어올렸다.

래빈(LAVIN)은 콘셉트 포토에 이어 19일 하이라이트 메들리와 트랙리스트를 선물, 두근거림을 더욱 키워갈 계획이다. 22일과 24일에는 'Animated'의 타이틀곡 뮤직비디오 티저가 두 가지 버전이나 준비됐다.

아티스트 반(VAHN)으로 활동했던 래빈(LAVIN)은 새로운 활동명과 함께 'Animated'로 자신만의 음악 세계를 제대로 펼쳐낼 예정. 정해진 틀에 갇히지 않고 자유롭게 번져나가는 흐름을 통해 자신만의 음악적 세계관을 구축해 나가겠단 각오다.

특히 래빈(LAVIN)은 새 이름에 한계 없는 예술적 비전을 통해 새로운 물결을 일으키겠다는 포부를 'Limitless, Artistic Vision In New wave'의 약자로 담아내며 설렘을 더했다. 여기에 'A NEW WAVE OF SOUND, LAVIN'라는 담대한 슬로건 역시 눈길을 끈다.

래빈(LAVIN)은 오는 26일 오후 6시 새로운 미니앨범 'Animated'를 발매하고 본격적인 솔로 활동에 돌입한다.

