한다솜-이의진, 여자 크로스컨트리 팀 스프린트 프리 예선 탈락

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 여자 10㎞＋10㎞ 스키애슬론 경기 모습. 사진=AP/뉴시스

크로스컨트리 스키 국가대표 한다솜(경기도청)-이의진(부산광역시체육회)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 팀 스프린트 프리에서 예선 탈락했다.

한다솜과 이의진이 짝을 이룬 한국은 18일 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 이번 대회 여자 팀 스프린트 프리 예선에서 7분50초72를 기록했다.

지난 7일부터 10㎞＋10㎞ 스키애슬론, 스프린트 클래식, 10㎞ 프리에 출전했던 둘은 이번 대회 네 번째이자 마지막 종목인 팀 스프린트 프리에 출전했다.

다만 전체 26팀 중 23위에 머무르며 상위 15위에게 주어지는 결승 진출권을 확보하는 데 실패했다. 한국과 결승 진출 마지노선인 15위 중국(7분13초01)의 격차는 37초71다.

1위는 6분29초94의 욘나 순들링-마야 달크비스트(스웨덴), 2위는 6분44초87의 야스미 요엔수-야스민 케헤레(핀란드), 3위는 6분46초66의 앨리슨 매키-릴리안 가뇽(캐나다)이 차지했다.

크로스컨트리 스키는 흔히 ‘설원 위 마라톤’으로 불린다. 폭발적인 심폐지구력과 함께 전신 근력을 필요로 하는 종목이다.

더불어 기술에 따라 클래식과 프리로 나뉜다. 클래식은 스키를 평행으로 유지한 채 앞뒤로 움직이는 주법이고, 프리는 스키 뒷날까지 활용할 수 있다.

한편 크로스컨트리 스키 여자 팀 스프린트 프리 결승은 같은 날 오후 7시45분 같은 장소에서 열린다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

