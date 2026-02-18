‘초전박살’ 한국 여자 컬링, 스웨덴 꺾고 4강행 청신호… 예선 공동 3위

사진=AP/뉴시스

쏜살같이 내달려 승전고를 울렸다.

한국 여자 컬링 대표팀 ‘5G’ 경기도청은 18일 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 컬링 라운드로빈 8차전 스웨덴전에서 8-3 완승을 거뒀다.

동시에 예선 5승째(3패)를 수확, 이미 결선 진출을 확정한 예선 1위 스웨덴 상대로 2패(6승)를 안겨줬다. 스킵 김은지와 서드 김민지, 세컨드 김수지, 리드 설예은, 핍스 설예지로 구성된 대표팀은 1엔드부터 3점을 뽑아내며 앞서갔다.

직전 스위스전 석패(5-7)를 만회하듯 계속해서 차이를 벌려갔다. 2엔드서도 1점을 추가했고, 3엔드도 2점을 더해 단숨에 6점 차를 만들었다.

이뿐만이 아니다. 한국은 4엔드에서 8-0으로 달아났다. 전반 마지막인 5엔드서도 1점만 허용했다. 스웨덴도 포기하지 않고 추격에 나섰지만, 여의찮았다. 이에 8∼10엔드를 남긴 채 경기를 포기, 한국이 귀중한 승리를 품었다.

이로써 한국은 세계 강호 스웨덴을 잡아내며 4강 결선 진출 가능성을 키웠다. 여자 컬링은 이번 대회 10개 팀이 라운드로빈 방식으로 예선을 치른 뒤 상위 4개 팀이 준결승에 올라 최종 우승을 다툰다. 현시점 스웨덴의 뒤를 이어 2위 스위스(5승2패)와 공동 3위 미국, 한국(이상 5승3패)이 자리하고 있다.

변수는 있다. 남은 경기들을 계속 지켜봐야 한다. 5위 캐나다(4승3패) 역시 바짝 추격 중이다. 역시 호락호락하지 않은 상대다. 캐나다는 세계 랭킹만 따지면 2위로 한국(3위)보다 한 계단 높다.

복잡한 ‘경우의 수’를 지우기 위해선 예선 마지막 경기까지도 승리가 절실하다. 한국은 19일 오후 10시5분 같은 곳에서 캐나다에 맞서 이번 대회 라운드로빈 최종전을 치른다.

