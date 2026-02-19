[이상우의 멘탈 퍼포먼스] 서울E 백지웅의 성장 비결 “인내(忍耐)”

사진=FAphotos 제공

2020년 6월 말 강서구 어느 카페에서 백지웅 선수(서울이랜드FC)를 만났다. 첫 개인 상담이었기에 낯을 많이 가렸던 기억이 있다. 당시 백 선수의 주 호소 문제는 이랬다. FC서울 프로 산하 U15 팀에서 뛰었으나 U18 오산고로 승급되지 않았다. 이로 인해 심리적으로 힘든 시간을 보내고 있었다. 서울에 있는 영등포공고 U18 팀으로 진학을 했지만 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹으로 팀 훈련조차 제대로 할 수 없는 상황이었다.

당시 개인 상담은 백 선수 어머니의 요청으로 성사됐다. “자식 가진 부모의 마음이 다 똑같지 않을까요? 당시 지웅이가 많이 힘들어했어요. 엄마 입장에서 도움을 주고 싶었고 그래서 전문가를 찾게 됐어요.” 놀라운 것은 카페에서 상담과 교육을 진행하는 걸 원치 않았다는 점이다. 집 앞 학원 강의실을 직접 빌려, 매번 이곳에서 상담과 교육을 진행할 수 있게 지원했다. 당시 백 선수의 어머니가 멘탈 강화에 공을 얼마나 드렸는지를 엿볼 수 있는 대목이다.

백 선수는 성실하고 똑똑했다. 지금까지 만난 선수들 중 세 손가락 안에 들 정도다. 예를 들면 상담과 교육 시간에 늦은 적이 없었다. 항상 10분 전에 먼저 도착해서 필자를 기다렸다. 당시 매주 주말에 상담과 교육을 진행했는데, 한주 정도는 쉬자고 말할 법도 했지만 그런 일은 단 한 번도 없었다. 뿐만 아니라 배운 심리기술 전략을 교육 전에 매번 테스트를 진행했는데 한 번도 틀리거나 대답을 못한 적이 없었다. 당시 필자는 이 일을 시작한 지 얼마 되지 않은 상황이었기 때문에 열정이 넘쳤고 깐깐하게 교육을 진행했다. 테스트에서 틀려야 꼬투리를 잡을 수 있는데 그런 상황 자체를 아예 만들지 않았다. 때문에 필자에게 백 선수는 아직도 모범생의 이미지가 강하다.

백 선수는 시간이 지날수록 마음과 생각이 더 강해졌다. 하지만 기대했던 드라마틱한 일보다는 힘들고 어려운 상황을 더 자주 마주했다. 고등학교 1학년 시기엔 경기를 많이 뛰지 못했고, 2학년 시기엔 엔트리에 들지 못해 대회에 따라가지 못하는 일이 발생했다. “고등학교 시절은 우여곡절이 많았어요. 쉽지 않았지만 상황을 받아들이고 안 좋은 생각을 덜어내기 위해 노력을 많이 했어요. 그리고 통제할 수 있는 것에만 집중하면서 시간을 보냈던 것 같아요. 백 선수는 나름 프로 산하 출신이었기 때문에 자존심이 상할 법도 했지만 감정을 드러내지 않고 인내했다.

3학년이 돼서도 크게 달라지지 않았다. 팀에서 주로 중앙수비수로 뛰었다. 전국대회에 두 차례 4강에 진출했지만, 그마저도 1번은 부상으로 인해 참여하지 못했다. “저는 3학년 때도 그저 그런 선수였어요. 축구가 잘되지 않았고 모든 순간이 어려웠던 것 같아요. 포기는 하지 않았어요. 제가 할 줄 아는 것이 축구밖에 없었고 부모님이 물심양면 지원해 주셨기 때문에 끝까지 해야 한다고 생각했어요.” 위기 뒤에 기회가 찾아온다는 말이 있다. 백 선수는 터닝 포인트를 맞이한다. 대학 진학을 제주국제대로 결정한 것이다. 당시 백 선수는 수도권 대학 2곳에 합격을 했지만 경기를 바로 뛸 수 있는 팀으로 가야 한다고 생각했다. 주변 지인들은 이러한 선택에 대해 의구심을 가졌지만 결국 백 선수의 선택이 맞았다.

제주국제대에 귀인이 있었다. 바로 서혁수 감독이다. 백 선수의 원래 포지션은 중앙수비였지만 서 감독의 권유로 수비형 미드필더로 이동하게 된다. 지도자의 사회적 지지 아래 꾸준히 경기에 출전하게 되면서 기량이 급성장하게 된다. 성과도 좋았다. 대학교 1학년 시기, 전국대회에서 준우승을 2회 차지했다. 2학년 봄에는 덴소컵 대학선발과 21세 이하(U-21) 축구대표팀에 선발됐다. 여기에 백 선수가 대학 시기에 급성장할 수 있었던 이유가 한 가지 더 있다. 의도적인 연습이다. 팀에서 매일 새벽에 피지컬 훈련을 단체로 진행하게 되면 대부분의 선수들은 오전에 낮잠을 잤다. 백 선수는 그렇지 않았다. 매일 오전에 웨이트실에서 기구와 싸웠다. 성인 무대에서 살아남으려면 체력과 파워 보완이 반드시 필요하다고 인지했기 때문이다.

멘탈도 더 향상됐다. 고등학교 시기에는 배운 심리기술 전략을 힘들고 어려운 상황에서, 일종의 버티기 위해 활용했다면 대학에서는 달랐다. 경기력 향상에 초점을 맞춰 적극 활용했고, 다양한 심리기술 전략이 확실하게 숙달되는 계기가 됐다. 추가적으로 대학 강의가 온라인으로 진행되면서 백 선수에게 시간적 여유 또한 생기게 됐다. 이러한 과정은 정신건강에 긍정적인 영향을 주게 된다. “당시 몸과 마음이 건강했지만 안주하지 않았어요. 축구를 잘하기 위해 필요한 것을 계속 찾고 연구하면서 긴장감을 유지했던 것 같아요.” 백 선수는 유년 시절에 실패 경험을 갖고 있었기에 한 치의 흐트러짐이 없었다.

백 선수는 결국 K리거가 된다. 2024년 여름 시기에 K리그2 서울이랜드FC로 합류한다. 기회는 생각보다 빨리 찾아왔다. 팀 훈련을 한 달 정도 소화했을 때 부천FC 경기 엔트리에 포함됐고, 교체 선수로 참여하게 된다. “프로 데뷔전을 최대한 빨리하고 싶었어요. 프로에 와서도 대학에 있을 때처럼 하루에 2번씩 루틴대로 훈련을 진행했기 때문에 기회가 온다면 잘할 수 있다는 확신이 있었어요.” 하늘도 백 선수의 상황을 인지했을까. 팀의 외국인 선수 오스마르가 퇴장을 당하자 백 선수는 프로 데뷔전을 치르게 된다. 오랜 시간동안 꿈꿔온 순간인 만큼 보통 선수라면 긴장을 많이 됐을 터. 백 선수는 달랐다. 준수한 활약을 펼치며 경기를 즐겼다.

숨 돌릴 시간이 없었다. 프로 데뷔전을 치르고 나니 더 큰 과제가 기다리고 있었다. 다음 경기인 수원삼성전에 선발로 출전하게 된 것이다. “선명도를 활용해서 이미지 트레이닝을 많이 했어요. 예를 들면 유튜브로 수원삼성의 응원가를 의도적으로 들으며 적응하려고 노력했어요. 또 ‘실수를 줄이자’ 보다 ‘팀 전술을 실천하자’의 과정 목표를 설정하고 경기를 했던 것 같아요.” 백 선수는 이외에도 몰입 상태에 도달하기 위해 경기 전에 자신의 플레이 리스트대로 음악을 들으며 치밀함을 발휘했다. 백 선수는 그라운드에서 자신의 존재감을 제대로 보여줬고, 덕분에 12월에 진행되는 K리그 승강플레이오프 경기까지 꾸준히 출전하게 된다. “유년 시절의 설움을 만회하기 위해 매 순간 간절함과 절박함이 발휘가 됐던 것 같아요.” 필자는 당시에 백 선수가 정말 무섭다는 생각을 했다.

백 선수에게 2025년은 배움의 시즌이었다. 1차 동계훈련에서 갑작스럽게 부상을 당한 것. 결국 2차 동계훈련에 참여하지 못하게 된다. 이후 한 달 동안 치료와 재활에 매진하여 복귀를 하지만 경기력이 들쑥날쑥했다. 때때로 공격포인트를 기록하기도 했지만 골이 안 들어가는 경기가 많아지면서 자신감이 떨어졌다. “저도 모르게 안주를 했던 것 같아요. 당연한 건 없다는 것을 제대로 알게 됐어요.” 이후 백 선수는 초심으로 돌아간다. 매크로 루틴을 2024 시즌처럼 수정 보완했고 마인드셋도 성장 마인드셋으로 재설정해 심기일전한다. 추가적으로 팀 훈련에서도 적극성을 발휘했다. 주저하거나 눈치를 보지 않았고 자기주도적으로 참여했다. 결국 백 선수는 연말에 진행되는 K리그2 시상식에서 영플레이어상 후보자로 뽑힐 정도로 우수한 경기력을 발휘한다.

스포츠심리전문가가 본 백 선수는 앞으로 더 훌륭한 선수가 될 것으로 판단된다. 이에 대한 근거는 유년 시절에 얻은 실패 경험과 대학 시절부터 축적한 성공 경험이다. 백 선수는 앞으로 흔들릴 수는 있어도 절대 무너지지 않을 것이다. 이유는 간단하다. 마음과 생각을 관리하는 방법을 누구보다 잘 활용하고 있기 때문이다.

이번 백 선수의 사례는 대한민국 유소년 현장에 시사하는 바가 크다. 프로 산하에서 승급이 되지 않거나 유년 시절에 어려움이 있어도 선수 본인의 노력과 인내가 발휘되면 극복이 가능하다는 것을 알 수 있다. 또 실패 경험은 성과를 만들 때 매우 중요한 역할을 한다는 것도 알 수 있다. 이 글을 통해 대한민국 유소년 선수들이 용기와 희망을 얻었으면 한다.

