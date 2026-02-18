“저 홍보대사 시키더니…” 박정민, ‘충주맨’ 김선태 퇴사에 서운함 폭발

사진 = 유튜브 채널 ‘충주시’

배우 박정민이 ‘충주맨’으로 알려진 김선태 주무관의 사직에 아쉬움을 드러냈다.

박정민은 17일 방송된 KBS 쿨FM ‘오마이걸 효정의 볼륨을 높여요’에 게스트로 출연했다.

이날 박정민은 충주시 홍보대사 위촉을 축하하는 청취자에게 “충주맨이 저를 홍보대사 시키더니 본인은 사직서를 내셨다”고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 “충주에 가서 유튜브도 찍고, 충주 마스코트 그립톡도 붙여놨는데 정작 본인은 사직서를 냈더라”고 애정 어린 서운함을 전했다.

앞서 박정민은 최근 충주시 공식 유튜브 채널에 출연해 김선태 주무관의 제안으로 홍보대사를 맡게 됐다. 본적이 충주인 그는 향후 2년간 홍보대사로 활동하기로 약속하고 위촉장을 받았다.

그러나 김선태 주무관은 박정민이 출연한 영상 2편이 공개된 다음 날인 지난 13일 사직 의사를 밝혀 이목을 끌었다. 일각에서 동료 공무원들의 따돌림설이 제기됐으나, 김 주무관은 유튜브 채널을 통해 “개인적인 목표 달성과 새로운 도전을 고민한 끝에 내린 결정”이라고 직접 해명했다.

