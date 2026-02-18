[부고] 이상화(KIA 타이거즈 잔류군 코치)씨 조모상

▲박무년 님 별세(향년 98세), 이상화(KIA 타이거즈 잔류군 코치)씨 조모상 = 17일, 경상북도포항의료원 장례식장 2층 특실(경북 포항시 북구 용흥로 36, 용흥동), 발인 2월 19일 오전 11시 30분, 장지 시립화장장, 054-245-0444.
최서진 기자 westjin@sportsworldi.com
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]
입력 : 2026-02-18 16:37:18 수정 : 2026-02-18 16:37:17
인쇄 글씨 크기 선택 가장 작은 크기 글자 한 단계 작은 크기 글자 기본 크기 글자 한 단계 큰 크기 글자 가장 큰 크기 글자
▲박무년 님 별세(향년 98세), 이상화(KIA 타이거즈 잔류군 코치)씨 조모상 = 17일, 경상북도포항의료원 장례식장 2층 특실(경북 포항시 북구 용흥로 36, 용흥동), 발인 2월 19일 오전 11시 30분, 장지 시립화장장, 054-245-0444.
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]