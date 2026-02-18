‘18번째 장사 등극’ 김민재, 태안설날장사씨름대회 백두급 제패

사진=대한씨름협회 제공

김민재(영암군민속씨름단)가 위더스제약 2026 태안설날장사씨름대회에서 백두급(140㎏ 이하) 정상에 올랐다.

개인 통산 18번째(백두장사 15회·천하장사3회) 장사 타이틀을 거머쥔 순간이다. 김민재는 18일 충청남도 태안군 태안종합실내체육관에서 열린 이번 대회 백두장사 결정전(5판3선승제)에서 김동현(용인특례시청)을 3-0으로 제압하고 우승했다.

김민재는 앞서 8강에서 정창조(제주특별자치도청)의 부상 기권으로 4강에 진출했다. 이어 서남근(수원특례시청)을 2-0으로 꺾고 백두장사 결정전에 올랐다.

사진=대한씨름협회 제공

김동현과 만난 결정전에서 밀어치기를 두 번 연속 성공시키며 기선을 제압했다. 2-0으로 앞선 김민재는 세 번째 판 역시 밀어치기로 상대를 쓰러뜨리고 우승을 확정했다.

우승 후 김민재는 “동계 훈련이 힘들었는데 좋은 결과를 얻게 되어 기쁘다”며 “올해 목표는 백두장사 20회 타이틀을 얻는 게 목표”라고 밝혔다. 이어 “우승희 영암군수님, 이광준 대표님, 김한모 회장님, 신창석 회장님, 김기태 감독님, 윤정수 코치님께 감사드린다”고 감사의 뜻을 전했다.

김민재는 끝으로 “시청해 주신 모든 분들께 감사하고 올 한 해는 이루고 싶은 목표를 다 이루시길 바란다”고 말했다.

