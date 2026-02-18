의료계 “의대 증원 유감”…집단행동은 없을 듯

정부가 2027∼2031학년도 의과대학 정원을 연평균 668명 확대하기로 한 가운데, 의료계가 설 연휴 기간에도 내부 의견 수렴을 이어가며 대응 방안을 고심하고 있다. 다만 2024년 의정 갈등 당시와 같은 집단행동에 대해서는 ‘신중론’이 우세한 분위기다.



18일 의료계에 따르면 대한전공의협의회(대전협)는 지난 14일 긴급 임시대의원총회를 열고 정부의 의대 증원 발표에 유감을 표했다. 대전협은 의정 갈등 여파로 2024·2025학번 ‘더블링’이 발생해 교육·수련 현장이 이미 한계에 이르렀다고 지적했다. 그러면서 “탁상공론식 보고서가 아닌, 교수·전공의·학생이 참여하는 합동 실사단을 구성해 현장 실태를 객관적으로 검증하라”고 촉구했다.



대전협은 또 “정책의 성패는 현장의 수용성에 달려 있다”며 “정부가 젊은 의사를 정책의 동반자로 인정하지 않는 한 어떤 정책도 뿌리내리기 어렵다”고 밝혔다. 이어 증원 추진 과정에서 ‘속도전’을 중단하고 현장 의료진의 목소리를 반영해야 한다고 강조했다.



전국의과대학교수협의회도 지난 13일 기자간담회를 통해 정부가 제시한 ‘의학교육 질 확보’ 기준에 의문을 제기했다. 교수협은 법정 기준 충족 여부가 아니라 실제 운영 가능성에 대한 검증이 필요하다고 주장했다.



특히 복학생 규모를 감안하면 이미 학생 수가 상당한 수준이라며, 정부에 원자료 공개와 시나리오 검증을 공식 요청하고 필요 시 감사원에 절차·근거의 적정성 검증을 요구하겠다는 입장을 드러냈다.



전국전공의노동조합 역시 같은 날 입장문을 내고 전공의·의대생이 참여하는 논의 테이블 구성을 요구했다. 지도전문의 확보, 수련환경 개선, 교육 인프라 확충에 대한 구체적 계획 없이 정원만 늘리는 것은 또 다른 정책 실패로 이어질 수 있다고 우려했다.



대한의사협회도 증원 발표 이후 대의원회 운영위원회와 상임이사회, 시도의사회 회장단 협의회 등을 연이어 개최하며 내부 의견을 수렴 중이다. 다만 구체적인 대응 수위에 대해서는 공식 입장을 내놓지 않고 있다.



의료계 내부에서는 정부 정책에 대한 비판 여론이 적지 않지만 집단행동 등 강경 대응에 대해서는 회의적 시각이 적지 않은 것으로 전해졌다. 증원 규모가 과거 논의안보다 축소됐고, 증원 인력을 지역의사로 선발하기로 한 점, 최근 집단사직 이후 복귀한 전공의들이 다시 현장을 떠나기에는 부담이 크다는 점 등이 복합적으로 작용하고 있다는 분석이다.



김성근 대한의사협회 대변인은 최근 정례 브리핑 직후 “현재는 다양한 의견을 듣고 수렴하는 단계”라며 “대응 방향을 정하기까지는 시간이 다소 필요할 수 있다”고 밝혔다.

