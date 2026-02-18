설맞아…동계올림픽 코리아하우스 ‘한국의 날’ 행사 성료

사진=대한체육회 제공

사진=대한체육회 제공

대한체육회(회장 유승민)는 설 명절을 맞아 17일(현지시간) 이탈리아 밀라노의 ‘빌라 네키 캄필리오(Villa Necchi Campiglio)’에서 운영 중인 코리아하우스에서 「한국의 날(Korean Day)」 행사를 성공적으로 개최했다.

이번 행사는 우리 고유의 명절 문화를 국제사회에 소개하고, 2026 밀라노코르티나동계올림픽대회에 참가한 대한민국 선수단을 응원하기 위해 마련되었다. 행사에는 노희영 코리아하우스 지원단장을 비롯해 김준구 주이탈리아 대한민국 대사, 최태호 주밀라노 대한민국 총영사, 현지 초청 외국인 및 교민 등 약 100여 명이 참석했다.

사진=대한체육회 제공

사진=대한체육회 제공

이날 현지 초청 외국인과 교민을 대상으로 한 행사에서는 명절 문화 소개와 함께 제기차기 등 전통 민속놀이 체험이 진행됐으며, 현지 댄스크루의 K-POP 커버댄스·공연과 전북도립국악원의 ‘이야기가 있는 국악공연’이 이어졌다. 참석자들은 전통과 현대가 조화를 이루는 다양한 프로그램을 통해 한국 문화의 폭넓은 매력을 체험했다. 행사 말미에는 떡국을 함께 나누며 새해의 의미를 공유하고 교류하는 시간을 가지기도 했다.

노희영 코리아하우스 단장은 “설은 새해의 건강과 행복을 기원하는 한국의 가장 뜻깊은 명절”이라며 “오늘 이 자리에서 전통과 현대가 어우러진 한국 문화를 세계인들과 함께 나눌 수 있어 더욱 의미 있게 느껴진다”고 말했다. 이어 “코리아하우스가 스포츠와 문화를 통해 대한민국의 매력을 세계에 알리는 공간이 되길 바란다”고 밝혔다.

사진=대한체육회 제공

대한체육회는 이번 한국의 날 행사를 통해 대한민국 선수단에 대한 응원과 격려를 전하는 동시에, 코리아하우스를 스포츠 외교의 거점으로 활용하여 그 기능을 더욱 강화해 나갈 계획이다.

사진=대한체육회 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]