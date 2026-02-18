키키 ‘404(New Era)’, 멜론·벅스·유튜브 싹쓸이

그룹 키키(KiiiKiii)가 신곡 '404 (New Era)'로 꾸준한 흥행을 이어가고 있다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트 측에 따르면, 지난달 26일 발매된 키키 미니 2집 '델룰루 팩(Delulu Pack)'의 타이틀곡 '404 (New Era)'가 멜론 주간 차트(2월 9일~2월 15일) 1위에 올랐다. 이는 2026년 발매된 곡 중 최초의 기록으로, 지난 10일 발매 16일 만에 TOP100 차트 1위를 차지한 이후 식지 않는 인기를 이어오며 연일 정상을 지킨 결과다.

더불어 키키는 오늘(18일) 오전 11시 기준 멜론 실시간 차트와 일간 차트(2월 16일 기준) 1위는 물론, 2월 1주 차에 이어 2주차까지 주간인기상 1위를 석권했고, 유튜브 뮤직 주간 차트(2월 6일~2월 12일)와 일간 차트(2월 12일 기준), 벅스 주간 차트(2월 9일~2월 15일 기준), 애플뮤직 인기 차트에서 모두 1위를 차지하며 탄탄한 흥행세를 펼치고 있다.

글로벌 차트에서도 그 열기가 이어지고 있다. 발매 직후 급상승 차트에 수록곡 전곡을 차트인시키는 성과를 거뒀던 중국 QQ뮤직에서 한국 차트(2월 6일~2월 12일) 2위를 지키고 있으며, 일본 오리콘 차트 주간 스트리밍 급상승 순위(2월 2일~2월 8일)에서도 2위를 기록했다. 이어 11일 기준 빌보드 재팬 핫 앨범 차트와 핫 샷 송 차트 상위권에 올라 글로벌 흥행이 계속 될 것을 예고했다.

키키는 앞서 '쇼! 챔피언', '쇼! 음악중심', '엠카운트다운'에서 3관왕을 기록하며 지난 15일을 끝으로 '404 (New Era)' 음악방송 활동을 마쳤다. 그러나 활동 종료 이후에도 많은 아티스트와 크리에이터들의 '404 (New Era)' 챌린지가 이어지거나 대중들의 SNS 게시물에 배경 음악으로 사용되는 등 식지 않는 화제성을 증명하고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]