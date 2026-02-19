[BS무비] 조인성·박정민·박해준, 한 공간에 몰아넣으면 생기는 일 ‘휴민트’

류승완 감독의 신작 ‘휴민트’가 극장가를 블라디보스토크로 초대했다.

동남아 국제 범죄를 추적하던 국정원 블랙 요원 조 과장(조인성)은 작전 중 희생된 정보원의 흔적을 쫓아 블라디보스토크에 잠입하고, 현지 북한 식당 종업원 채선화(신세경)를 새 협조자로 포섭한다. 같은 시각, 국경 지역 실종 사건 조사를 위해 파견된 북한 보위성 조장 박건(박정민)은 총영사 황치성(박해준)이 사건의 배후임을 감지하며 위험한 진실에 가까워진다.

서로 다른 목적을 품은 이들이 한 도시에서 엇갈리면서, 의심과 배신, 돌이킬 수 없는 선택이 맞물려 돌아간다. 관전 포인트는 단연 후반부다. 조인성·박정민·박해준 세 배우의 3자 액션 시퀀스는 류승완 감독이 얼마나 ‘관객 도파민’에 진심인지 알려준다.

▲조인성이라는 베이스

이 영화가 흔들리지 않는 이유는 조인성이 있기 때문이다. 더하는 것보다 빼는 게 어렵다고 했던가. 그는 이번 작품에서 철저히 덜어냄을 택했다. 지난 10년간 조인성의 출연작(디어 마이 프렌즈, 무빙, 밀수 등)을 떠올려보면 각각의 장점이 응축된 느낌이다.

초반에는 감정이 실린 눈빛으로 관객을 영화로 이끌고, 후반으로 갈수록 무표정에 가까워지는 얼굴로 몰입도를 높인다. 표정과 대사 장단음으로 심리 변화를 설명하는 방식이다. 그 여백이 관객의 감정 투영 공간을 넓혔다. 류승완 감독이 그를 극을 이끄는 조 과장으로 선택한 이유가 스크린에서 선명하게 읽힌다.

캐릭터 설계도 흥미롭다. 거창한 사명감보다 오늘 하루를 버티는 직장인으로 보니 그의 모든 행동이 쉽게 이해 된다. 이 현실감이 첩보 장르의 진입 장벽을 낮춘다.

더불어 유난히 클로즈업이 많다. 인물의 표정을 세밀히 볼 수 있다. 류 감독에게 감사를 보낸다.

▲멜로가 체질 박정민·영상화보 신세경의 멜로

박정민과 신세경의 관계는 영화의 감정을 쥐고 흔드는 캐릭터들이다. 멜로지만 스킨십 제대로 한 번 없다. 보여주지 않는 것도 많다. 그런데도 상상과 공감만으로 두 사람의 애틋함 또는 원망이 고스란히 전해진다. 관객이 완성하는 멜로 라인이다.

박정민 특유의 밀도 있는 감정선이 신세경의 단단한 존재감과 맞물린다. 두 사람의 멜로는 후반부 액션을 위해 충실히 보여진다.

▲후반부 3자 액션, 류승완의 카드

이 영화를 극장에서 봐야 하는 이유 중 하나, 후반부에 있다. 조인성·박정민·박해준이 한 공간에서 맞부딪히는 액션 시퀀스는 류승완 필모그래피에서도 처음 보는 방식으로 설계됐다.

세 배우의 싸우는 방식이 전혀 다르다. 쌓아온 이야기를 후반부 액션으로, 마치 불꽃놀이하듯 터트린다. 모두를 포용하는 조인성, 몸이 먼저 나가는 박정민, 다음을 읽기 힘든 박해준까지. 각자의 신체 언어가 충돌하며 시퀀스에 입체감이 생긴다. 코트를 입은 조과장, 조인성의 액션이 우아하게 보이는 건 의도된 대비다. 박건(박정민)과의 시각적 차별점을 의상으로 설계한 감독의 영리한 설정이 캐릭터의 대비를 이룬다.

류승완의 이름을 보고 액션을 기대해서 들어온다면 전반부 호흡이 느리게 느껴질 수 있다. 다만 그 느림은 이자(도파민)가 붙어 돌아온다. OTT로는 대체할 수 없는 체험이다. 특수관 관람을 권한다.

