‘운명전쟁49’ 측, 순직 소방관 사주풀이 논란에 “가족 동의 받아 제작”

사진 = 디즈니+ ‘운명전쟁49’

디즈니+ 예능 프로그램 ‘운명전쟁49’ 측이 순직 소방관 사주풀이 에피소드 논란과 관련해 가족의 동의를 받아 제작했다고 밝혔다.

제작진은 18일 “본 프로그램에 등장하는 개인의 이야기는 당사자 본인 또는 가족 등 그 대표자와의 사전 협의와 설명을 바탕으로, 이해와 동의 하에 제공되었다”고 입장을 전했다. 이어 “이 과정에서 점술가들이 출연하는 서바이벌 형식의 프로그램이라는 기획 의도와 구성에 대해 안내하였으며, 관련 정보 제공 및 초상 사용에 대한 동의도 함께 이루어졌다”고 설명했다.

또한 “제작진은 사안의 민감성을 충분히 인지하고, 관련 내용을 제작 전 과정에 걸쳐 신중하게 검토하여 프로그램을 제작하였다”고 덧붙였다.

앞서 지난 11일 공개된 2회에서는 운명 술사들이 망자의 사인을 맞히는 미션이 진행됐고, 이 과정에서 고(故) 김철홍 소방관의 얼굴과 사주가 공개됐다. 김 소방관은 2001년 서울 서대문구 홍제동 화재 현장에서 순직했다.

방송 이후 김 소방관의 유족이라고 밝힌 A씨는 SNS를 통해 “제작진이 영웅이나 열사를 다루는 다큐멘터리 취지라고 설명해 동의한 것으로 안다, 고인의 누나에게 확인해 봤다, 동의는 받았는데 저런 내용은 아니었다더라면서 당황스러워하셨다, 저런 거였다면 동의하지 않았다”고 주장해 파장이 일었다.

A 씨는 또 “제작진은 숭고한 희생을 기리기 위한 취지로 방송을 제작했다고 하는데 솔직히 나는 전혀 이해가 가지 않는다, 어딜 봐서 그게 공익의 목적성을 가진 방송인지 모르겠다”며 “무속인들이 저희 삼촌이 어떻게 죽었는지 맞히고 방송인 패널들은 자극적인 표현과 반응을 하는데 그걸 보고 있자니 너무 화가 났다”고 비판했다.

한편, ‘운명전쟁49’는 49인의 운명술사들이 다양한 미션을 통해 실력을 겨루는 서바이벌 예능 프로그램이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

