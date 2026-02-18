‘명장 밑에 약졸 없다’…충주걸 최지호 주무관에 쏟아진 찬사

충주시 유튜브 채널 캡처

‘충주맨’ 김선태 주무관의 사직 이후 충주시 유튜브 채널이 또 한 번 화제의 중심에 섰다. 구독자 급감이라는 위기 속에서도 후임 최지호 주무관이 빠르게 존재감을 드러내며 분위기 반전에 나선 것이다.

충주시는 지난 17일 공식 유튜브 채널에 ‘추노’라는 제목의 영상을 공개했다. 46초 분량의 영상에서 최지호 주무관은 머리를 헝클어뜨리고 얼굴에 수염을 그린 채 계란을 억지로 먹는 장면을 연출했다. 이는 드라마 추노 속 이대길이 동료를 그리워하는 장면을 패러디한 것으로, 김선태 주무관의 빈자리를 유머 코드로 풀어낸 것으로 해석된다. 충주시 유튜브 특유의 인트로 음악이나 대사도 없이 그저 울면서 계란을 먹는 영상이다.

반응은 폭발적이다. 공개 약 21시간 만에 조회수 230만회를 돌파했고 댓글은 무려 1만5000여개에 육박하고 있다. 김 주무관의 사직 이후 흔들리던 채널이 단숨에 다시 주목받는 분위기다.

충주시 유튜브 채널 캡처

댓글 대부분은 최 주무관의 감각을 칭찬하고 있다. “지호씨는 행정직이 아니라 급한 불 끄는 소방직 공무원이였단거임”, “추노 한방으로 방어선 구축하고 구독자 소폭 상승중”, “그래도 후임은 믿음직하네, “말 한마디 안했는데 짠하고 웃기네”, “75.1만 낙동강 최후의보루를 지키려는 지호양” 등의 댓글이 최 주무관을 응원하고 있다. 또 “명장 밑에 약졸 없다”는 댓글도 웃음을 자아낸다.

김선태 주무관은 지난 13일 사직서를 제출했다. 이 소식이 알려진 뒤 충주시 유튜브 구독자는 97만5000명에서 75만명대로 감소하며 이탈 현상이 나타났다. 일부에서는 동료 공무원들과의 갈등설이 제기되기도 했으나 김 주무관은 “왕따설은 사실이 아니며 개인적인 목표와 새로운 도전을 위한 결정”이라고 선을 그었다.

구독자 감소라는 악재 속에서도 최 주무관이 올린 영상의 조회수와 댓글 반응이 폭증하면서, 충주맨의 공백이 곧바로 채널 침체로 이어지지는 않을 것이라는 기대도 나온다. 18일 오후 기준으로 구독자수는 75만4000여명으로 다시 반등했다.

일각에서는 최 주무관이 빠르게 채널 색깔을 이어받으며 이탈을 최소화하고 있다는 분석도 제기된다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]