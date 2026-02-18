[SW포커스] 무책임하게 휘두른 칼날…공든 탑마저 베었다

사진=롯데자이언츠 제공

선혈이 낭자하다.

난데없이 펼쳐진 칼춤이었다. 지난 13일이었다. 훈련 조명이 모두 꺼진 새벽. 프로야구 롯데 선수단 일부(내야수 고승민, 나승엽, 김세민 외야수 김동혁)는 잠들지 않았다. 대만 타이난(1차 스프링캠프 장소) 게임장에 출입했다. 정부의 인가를 받은 합법적인 장소지만, 불법적인 요소들도 자행되는 곳이다. 무엇보다 대만에선 도박 자체를 불법으로 보고 있다. 게임의 종류에 따라 원정 도박으로까지 확대될 수 있다. 롯데는 일단 4인방을 즉시 귀국 조치했다.

중징계가 예상된다. 조만간 한국야구위원회(KBO) 상벌위원회가 열릴 예정이다. KBO 야구규약 제15조 품위손상행위에 따르면 도박 관련 비위는 1개월 이상의 참가활동정지 또는 30경기 이상의 출장정지, 제재금 300만원 이상을 부과할 수 있다. 끝이 아니다. 구단 차원의 추가 징계도 불가피할 것으로 보인다. KBO는 이중징계금지를 권고하고 있지만, 강제성은 없다. 롯데는 앞서 “상벌위 결과에 따라 구단도 이에 상응하는 조치를 내리겠다”고 못을 박은 바 있다.

한순간의 일탈, 그 속에서 그들은 가장 중요한 것을 베었다. ‘신뢰’라는 두 글자다. KBO 클린베이스볼센터는 캠프 전부터 여러 차례 ‘도박 및 사행성 시설 출입 주의’를 당부했다. 구단 역시 분기별로 관련 교육을 실시하고 있다. 검찰 출신의 변호사까지 초빙해 성인지 감수성에서부터 도박, 음주 등 심각성을 강조하고 또 강조했다. 계속되는 주변의 경고음. 귀를 닫은 선수들에겐 닿지 않았다. 대만 현지 언론 매체가 집중 조명하는 등 국가적 망신으로까지 이어졌다.

어설픈 칼춤에 공든 탑이 무너진다. 새 시즌을 앞두고 롯데는 결단을 내렸다. 육성으로 방향성을 확고히 잡았다. 젊은 선수들의 잠재력을 믿었다. 성장 가능성이 크다고 봤다. 외부 영입은 없었지만, 그만큼 기민하게 움직였다. 일본프로야구(NPB) 지바롯데, 츠쿠바 대학, 대만 윈터리그 등에 파견해 다양한 경험을 할 수 있게 하는 한편, 육성 전문가들을 대거 영입했다. 선수 맞춤형 프로그램을 통해 개개인의 강점을 끌어내는 데 초점을 맞추는 것도 잊지 않았다.

무책임한 방종은 묵묵히 뒤에서 흘리던 구슬땀에 대한 배신이기도 했다. 스프링캠프는 온전히 선수단 위주로 돌아간다. 보통의 오전 8시 얼리 조부터 시작해 야간 조까지 스케줄이 촘촘하다. 이를 다 마치고 나면 밤 10시가 훌쩍 넘는다. 구단의 시계는 그보다 한 박자 빠르게, 그리고 더 늦게까지 돌아간다. 필요한 건 없는 지 확인하고 또 체크한다. 매일 야식을 챙기는 것은 기본, 일탈이 일어나기 전날엔 특식까지 제공했다. 그 결과는 허탈함, 그 자체였다.

함께 의기투합했던 동료들에게도, 나아가 팬들의 마음에도 상처를 남겼다. 이번 사안은 결코 단순하지 않다. 한 시즌 체력을 키우러 떠났던 스프링캠프서 모두의 손을 뿌리치고 쾌락을 즐겼다. 숱한 사건사고 속에서도 언제나 사직을 함성소리로 물들였던 팬들도 이제는 지칠 수밖에 없을 터. 이미 물은 엎질러졌다. 빠른 수습대신, 진심어린 반성이 필요할 때다. 아무렇게나 휘둘렀던 칼날이 스스로는 물론 주변까지도 피해를 입힐 수 있다는 것을 잊지 말아야 한다.

