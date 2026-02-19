태민, 美 아마존 뮤직 글로벌 퍼포먼스 시리즈 ‘In the Paint’ 출연

그룹 샤이니(SHINee) 멤버 겸 솔로 아티스트 태민이 미국 아마존 뮤직(Amazon Music)의 글로벌 퍼포먼스 시리즈 ‘In the Paint(인 더 페인트)’에서 무대를 펼친다.

18일 소속사 빅플래닛메이드엔터는 "태민이 오는 19일(현지 시각) 공개되는 ‘Amazon Music presents: In the Paint’(이하 ‘In the Paint’)에 K-팝 아티스트 최초로 출연한다"고 전했다.

‘In the Paint’는 아마존 뮤직이 NBA 포스트게임 쇼를 통해 선보이는 글로벌 퍼포먼스 시리즈로 농구와 음악을 결합해 코트 사이드 무대에서 아티스트의 음악을 새롭게 재해석한다. 클립스(Clipse), 나스(Nas), YG 등 세계적인 팝 스타들이 무대를 펼쳐온 가운데, 태민은 해당 시리즈에 K-팝 아티스트 중 최초로 합류하며 글로벌 존재감을 입증했다.

태민은 섬세한 표현력과 압도적인 퍼포먼스 실력으로 ‘아이돌의 아이돌’이라는 수식어를 꿰차며 독보적인 솔로 아티스트로서의 입지를 넓혀가고 있다. 최근 전석 매진 속 성료한 라스베이거스 단독 공연을 비롯, ‘켈리 클락슨 쇼(The Kelly Clarkson Show)’, 그래미 뮤지엄 ‘글로벌 스핀 라이브(Global Spin Live)’ 등에 출연해 활발한 글로벌 행보를 펼쳐온 만큼, ‘In the Paint’에서 선보일 태민만의 무대에 기대감이 고조되고 있다.

한편, 태민은 오는 4월 세계 최대 음악 축제인 ‘코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌(Coachella Valley Music and Arts Festival)’ 무대에 올라 글로벌 행보의 정점을 찍을 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]