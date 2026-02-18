쇼트트랙 사상 초유 ‘개인전 노골드’ 위기… 女 1500m 김길리·최민정 ‘시선집중’

쇼트트랙 국가대표 최민정(왼쪽)과 김길리. 사진=뉴시스

한국 쇼트트랙 ‘개인전 노 골드’의 위기. 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m에 나서는 김길리와 최민정(이상 성남시청), 노도희(화성시청)의 발끝에 이목이 집중되고 있다.

믿었던 효자종목 쇼트트랙이 흔들리고 있다. 18일 현재까지 남녀 개인전에서 단 한 번도 시상대 정상에 오르지 못했다. 남자 1500m에서 황대헌(강원도청)이 은메달을 획득했고, 남녀 1000m에서 임종언(고양시청)과 김길리(성남시청)가 동메달을 목에 건 것이 전부다.

개인전 금메달 획득의 기회는 딱 한 번, 여자 1500m만 남았다. 오는 21일 오전 4시15분부터 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 펼쳐진다.

시선은 김길리에게 쏟아진다. 1500m 최강자다. 이번 시즌 국제빙상연맹(ISU) 세계랭킹 1위에 올라있다. 지난해 11월 열린 2025∼2026 월드투어 3, 4차 대회에서 정상에 올랐다. 지난해 하얼빈 동계 아시안게임에서도 1500m 부문 금메달을 차지한 바 있다.

확신까지 품었다. 지난 16일 여자 1000m에서도 동메달을 획득한 뒤 “이 경기를 통해 자신감을 얻었다”며 “여자 1500ｍ는 좋은 성적을 거두고 싶은 종목이다. 열심히 달리겠다”고 눈빛을 번뜩였다.

사진=뉴시스

최민정도 빼놓을 수 없다. 올림픽 사상 이 종목 첫 3연패에 도전하고 있다. 이번 대회에서 금메달을 추가하면 올림픽 3개 대회 연속 금메달뿐만 아니라 전이경과 함께 한국 동계올림픽 개인 최다 금메달(4개) 타이기록을 쓰게 된다. 최민정 역시 월드투어 2차 대회에서 이 부문 정상에 오른 바 있다. 김길리가 최대 경쟁자다. 그는 “준비한 것을 최대한 보여줄 수 있도록 하겠다”고 각오를 불태운다.

노도희는 깜짝 메달을 꿈꾼다. 30세에 이룬 첫 올림픽 출전이다. 2014∼2015시즌 국가대표팀에 합류한 뒤 큰 부상과 슬럼프를 겪으면서도 꾸준하게 성적을 내고 있다. 이 종목 세계랭킹 19위로 한국 쇼트트랙 출전 선수 중 가장 낮은 순위지만, 쇼트트랙 종목 특성상 변수가 많기 때문에 기대를 걸기에 충분하다.

한국은 쇼트트랙 최강국으로 군림해 왔다. 1992년 알베르빌에서 정식 종목으로 채택된 뒤 2022년 베이징 대회까지 이 종목 금메달 65개 가운데 26개를 독차지했다. 이는 한국 선수단 동계 올림픽 전체 메달의 40%에 해당하는 수치다.

한국 쇼트트랙 국가대표 김길리. 사진=뉴시스

특히 개인전에서는 최소 1개 이상의 금메달을 획득했다. 1992 알베르빌 대회 남자 1000m 김기훈, 2002 솔트레이크시티 대회 여자 1500m 고기현, 2014 소치 대회 여자 1000m 박승희를 제외하면 모두 개인전에서 2개 이상의 금메달이 나왔다. 만일 이번 대회 여자 1500m에서 금메달을 획득하지 못하면 동계 올림픽 사상 처음으로 개인전 노골드에 그치게 된다.

한국 선수단 전체 목표 달성도 여기에 달렸다. 한국은 18일 현재 금메달 1개, 은메달 2개, 동메달 3개를 기록 중이다. 유일한 금메달은 스노보드 여자 하프파이프에서 역전 우승을 차지한 최가온(세화여고)이 따냈다.

이수경 선수단장이 대회 전 제시한 목표는 금메달 3개다. 갈 길이 멀다. 결국 쇼트트랙에서 돌파구를 마련해야 하는 상황이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

