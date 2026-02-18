가수 성시경이 불경기 속 달라진 외식업계 분위기를 체감하며 씁쓸해했다.

17일 유튜브 채널 '성시경'에는 '성시경의 먹을텐데 가락시장 수동상회'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 성시경이 가락시장에 위치한 한 횟집을 찾은 모습이 담겼다.

성시경은 "주변에서 장사를 하는 분들이 불경기라고 한다. 장사가 잘되는 곳들은 섭외 거절을 많이 하지 않나. 요즘 (‘먹을텐데’ 촬영) 해주면 고마워하는 곳들이 많아졌다. 그게 조금 슬프기도 하다”고 했다.

또한 "'흑백요리사' 관련 잘 되는 식당은 손님이 미어터진다. 2, 3등이 잘 되는 게 좋은 건데 진짜 많이 힘든 것 같다"고 했다.

그러면서 "여기를 소개하면 좋을 것 같다는 생각이 들어 기쁜 마음으로 왔다. 여기만 맛있겠나. 주변도 다 잘하실 거다. 여기에 단골을 만들면 좋을 것 같다"고 했다.

성시경은 지난 2023년 섭외의 어려움을 털어놓으며 "가게 섭외가 되게 안 돼서 부담스럽다. 옛날 같으면 가게를 홍보해 주는 거냐며 반길 텐데, 요즘은 ‘너 같은 유명한 사람이 오면 우리 가게는 사람도 구해야 하고 (안 된다)’고 하더라"고 전한 바 있다.

